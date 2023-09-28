شخصنة الاختلاف

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الشخصنة تعني الحكم على أفكار وتوجهات وتصرفات الآخرين من رؤية شخصية بحتة، بعيدا عن الواقع، وقد تدخل فيها الأنا والتعصب، وفي بعض الأحيان تنحى الشخصنة منحى الأهواء والعنصرية، والشخصنة بحد ذاتها تبعد صاحبها عن الحقيقة، وتعمي بصيرته عما يدور حوله، وتورثه العداوات والحزازات، كما أنها تنشر مفاهيم الشك والنزعة الشخصية في الأحكام، وتزرع الأحقاد وتعزز الفوارق بين الناس لأنها ترفع أناسا وتحط آخرين دون وجه حق، وتحد من عطاء الإنسان، وتطمس الحق وتقوي الباطل وتخالف المعايير الأخلاقية السامية في التعامل مع الناس، وتحطم معنويات الموهوبين والطامحين.
والشخصنة ظاهرة موجودة في مجتمعنا نلاحظها عند بعض الناس، ونحن نقول إنه لابأس بالاختلاف وإبداء كل طرف رأيا مغايرا للآخر، فالإخوة في البيت الواحد يختلفون فيما بينهم، ولنا في الصحابة رضوان الله عليهم الأسوة الحسنة فقد كانوا يختلفون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأخذون بالرأي الأصح ويذعنون للحق بكل أريحية، ولكن المرفوض جملة وتفصيلا التشبث بالرأي والعناد والمكابرة وطمس الحق، لأنك في هذه الحالة تكون فجرت في الخصومة وحدت عن جادة الصواب، فكلما شخصن الخلاف ضاع الهدف المنشود والرأي الصائب.
ومع الأسف فالشخصنة لا تري صاحبها إلا الأمور السلبية، فعين السخط دائما ما تبدي لصاحبها المساوئ، وهذا ناتج عن ضيق الأفق وخطأ في التفكير وربما كان مرضا نفسيا وهي على العموم لا تعود على صاحبها بالخير، لأنها تغلق أبواب الحيادية وتلوث أفكار الناس وآراءهم بالتطرف الفكري.
إن الشخصنة يا سادة داء عياء وسنة من سنن إبليس اللعين ونبته الشيطاني فقد تكبر على أمر الله تعالى وحول أمره بالسجود لآدم إلى مسألة شخصية، وقال: (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين - الأعراف: 12)، وكذلك كفار مكة رفضوا الإيمان بالله وحده وجعلوا ذلك مسألة شخصية وكابروا وعتوا وتجبروا، وحتى حياتنا لا تروق وتحلو مع الشخصنة، هذا ودمتم سالمين.
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