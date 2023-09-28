شخصنة الاختلاف

الشخصنة تعني الحكم على أفكار وتوجهات وتصرفات الآخرين من رؤية شخصية بحتة، بعيدا عن الواقع، وقد تدخل فيها الأنا والتعصب، وفي بعض الأحيان تنحى الشخصنة منحى الأهواء والعنصرية، والشخصنة بحد ذاتها تبعد صاحبها عن الحقيقة، وتعمي بصيرته عما يدور حوله، وتورثه العداوات والحزازات، كما أنها تنشر مفاهيم الشك والنزعة الشخصية في الأحكام، وتزرع الأحقاد وتعزز الفوارق بين الناس لأنها ترفع أناسا وتحط آخرين دون وجه حق، وتحد من عطاء الإنسان، وتطمس الحق وتقوي الباطل وتخالف المعايير الأخلاقية السامية في التعامل مع الناس، وتحطم معنويات الموهوبين والطامحين.والشخصنة ظاهرة موجودة في مجتمعنا نلاحظها عند بعض الناس، ونحن نقول إنه لابأس بالاختلاف وإبداء كل طرف رأيا مغايرا للآخر، فالإخوة في البيت الواحد يختلفون فيما بينهم، ولنا في الصحابة رضوان الله عليهم الأسوة الحسنة فقد كانوا يختلفون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأخذون بالرأي الأصح ويذعنون للحق بكل أريحية، ولكن المرفوض جملة وتفصيلا التشبث بالرأي والعناد والمكابرة وطمس الحق، لأنك في هذه الحالة تكون فجرت في الخصومة وحدت عن جادة الصواب، فكلما شخصن الخلاف ضاع الهدف المنشود والرأي الصائب.ومع الأسف فالشخصنة لا تري صاحبها إلا الأمور السلبية، فعين السخط دائما ما تبدي لصاحبها المساوئ، وهذا ناتج عن ضيق الأفق وخطأ في التفكير وربما كان مرضا نفسيا وهي على العموم لا تعود على صاحبها بالخير، لأنها تغلق أبواب الحيادية وتلوث أفكار الناس وآراءهم بالتطرف الفكري.إن الشخصنة يا سادة داء عياء وسنة من سنن إبليس اللعين ونبته الشيطاني فقد تكبر على أمر الله تعالى وحول أمره بالسجود لآدم إلى مسألة شخصية، وقال: (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين - الأعراف: 12)، وكذلك كفار مكة رفضوا الإيمان بالله وحده وجعلوا ذلك مسألة شخصية وكابروا وعتوا وتجبروا، وحتى حياتنا لا تروق وتحلو مع الشخصنة، هذا ودمتم سالمين.

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