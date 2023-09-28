يا سدرة العشاق يا خضرة الأوراق

غرد بها ولها عملاق الفن الراقي عبدالعزيز خالد المفرج (شادي الخليج) بأنغام وطنية، وكحلها بمثلها عاطفية وشعبية قدمتها مهرجانات الأعياد الوطنية، والمناسبات الرسمية، أثرى بها زمانه خلال القرن الماضي، ولاتزال بصمات «بوعلي» حاضرة بالصوت والصورة كما هو الحال مع أمثاله من عباقرة الغناء والطرب، دعواتنا له ولأمثاله بتمام الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية برحمة من رب الأرض والسماء، قولوا آمين.وانطلاقا من قصة التشبيه بالسدرة المذكورة بالكتاب العظيم القرآن الكريم منذ ولادة الخلق الأولى بهذه المواقع العظيمة، نقول إن ذلك يدل على أنها لا شك مصدر للبركة، فهذه الشجرة العظيمة صــالحة لكل زمان ومكان خاصة مــناطقنا الصحراوية ذات الحرارة القـــياسية على مستوى العالم كافة.ومع ما نراه في الفترة الأخيرة مما شهده العالم من انهاك حراري وارتفاع قياسي في الأعوام الاخيرة لدرجات الحرارة، وما تبع ذلك من أمطار كارثية، وفيضانات تدميرية، وغيرها من هزات أرضية وأمطار رعدية، كلها رسائل ربانية تعني تحذيرات مهمة لمن يخالف المناهج والكتب الربانية، فإن علينا جميعا الرجوع إلى الطريق المستقيم في إطاعة رب العرش العظيم واتباع منهجه القويم، والحفاظ على ما من الله به علينا من نعم ومنها هذه الطبيعة التي يمكن أن نجعل ظروفها أفضل بالتشجير والتخضير.لدي هنا مقترح متواضع كلفني به رعيلنا الأول متقاعدو السبعينات تكريما لـ «السدرة المباركة» ولإبراز دورها على أرضنا الغالية وبالذات في الفارغ من المرتفعات، والمساحات، بحيث نقوم بالإكثار من غرسها وكذلك النخلة الكريمة، تشجيرا ورعاية وعناية رسمية وأهلية لتكون كويتنا الغالية «واحة خضراء بما ذكرنا من أشجار ربانية تسر الناظرين دنيا ودينا»، وحتى يكون للناس فيها خيرات وبركات خالقنا العظيم عبر الأعوام والسنين. قولوا آمين آمين آمين.

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