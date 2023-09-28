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أمتع الرحلات رحلة الخلود طريقك إلى الجنة أو النار

9/28/2023 11:24:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]
الخلود دوام وبقاء، أي بمعنى بعد الموت خلود!
وأنا في مسجد التركيت بمنطقة الخالدية وقعت بين يدي مطوية جعلتني أقرأ المكتوب فيها وأتمعن وأُدقق في المعاني حتى وقفت على الآية: (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد - الحشر: 18).
القبر: رحلة الخلود التي أصحبكم ونتوقف فيها وهو القبر وهو أول منازل الآخرة، فالقبر للكافر حفرة نار، أما للمؤمن فهو روضة من رياض الجنة، ولتبدأ حياة البرزخ.
النفخ في الصور: من المحطات المهمة ما يسمى بالنفخ في الصور، قال تعالى: (ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا ما شاء الله - الزمر: 68) وعندما يأمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور يكون هذا يوما عصيبا، قال تعالى: (ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون - الزمر: 68).
البعث: يراد به إحياء الله للموتى وإخراجهم من قبورهم أحياء للحساب والجزاء ومعنى البعث هو انتشار الناس من قبورهم الى الموقف للحساب والجزاء.
الشفاعة: هي خاصة برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو المختص بهذا الأمر فهو الذي يشفع للخلائق، فالكل مذهول من عظم يوم القيامة فما أعظم حظك إن فزت بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
الحساب: يعرض يوم القيامة الناس فيريهم الله عزّ وجلّ أعمالهم ويسألهم عنها وعن العمر والشباب والمال والعلم والعهد والنعيم والسمع والبصر وأول ما يحاسب عليه العبد هي صلاته.
الميزان: ميزان الآخرة حقيقي وتعرض عليه كل الأعمال فمن ثقلت موازينه فهو الكسبان ويتقاضى الناس بحسناتهم وسيئاتهم.
تطاير الصحف: القرآن يخبرنا عن تطاير الصحف فيأخذون كتابا: (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها).
الحوض: المسلم يمرّ على الحوض ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبداً، ولكل نبي حوض أعظمها لمحمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك وآنيتهُ ذهب وفضة كعدد النجوم.
الصراط: هو جسر ممدود على جهنم ليعبر المؤمنون عليه إلى الجنة ووصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه جسر ممدود على جهنم فهو يعطي المؤمنون النور على قدر الأعمال، أما المنافقون فلا نور لهم ويتساقطون في النار.
النار: لها سبعة أبواب، أشد من نار الدنيا بسبعين مرة قعرها بعيد ولو ألقي فيها مولود لبلغ 70 عاما عند وصوله ووقودها الناس والحجارة.
الجنة: مأوى المؤمنين، بناؤها ذهب وفضة وملاطها مسك بها خيمة لؤلؤ مجوفة عرضها ستون ميلا لا يفنى شباب ولا ثياب المؤمن وأول من يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء.
تبقى الحقيقة: رحلة الخلود هي رحلة إلى الدار الآخرة لا يعلم بدايتها احد سوى الله عزّ وجلّ وكذلك رحلة الأجل عندما يطبق عليك هادم اللذات فهل عملت حسابا لذاك اليوم الموعود؟
قارئ «الإيمان» العزيز الكل يتحدث عن علامات القيامة الصغرى والكبرى فلا تنشغل بها وابدأ بيومك ورتب امور حياتك حتى تستمتع برحلة الخلود في دنياك وآخرتك.
إني داعٍ فأمّنوا: «اللهم اغفر لحينا وميتنا، صغيرنا وكبيرنا، ذكرنا وأنثانا، شاهدنا وغائبنا، اللهم أحينا على ملة الإسلام واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الدنايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
إلهي:
طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا
وبتُ أشكو إلى مولاي ما أجدُ
وقلت يا أملي في كل نائبة
يا من عليه لكشف الضر أعتمدُ
أشكو إليك هموما أنت تعلمها
مالي على حملها صبر ولا جلدُ
وقد مددت يدي بالذل مبتهلا
إليك يا خير من مدت إليه يدُ
فلا تردنها يا رب خائبة
فبحر جودك يروي كل من يردُفهل من مدكر؟

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