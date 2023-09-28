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المواي تاي يبدأ مشواره ببطولة العالم للشباب اليوم

9/28/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يستعد المنتخب الوطني للمواي تاي لتسجيل حضور طيب في بطولة العالم للشباب تحت 23 عاما، التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية اعتبارا من اليوم وحتى 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشاركة أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 110 دول.
وغادر وفد المنتخب الوطني مساء أمس، والمكون من المدير الفني لاتحاد المواي تاي د.ياسر أبو صفية، المدربة مينا سعودي، طبيب ورئيس الوفد محمد الحنيطي، والحكمين أسامة رنتيسي وقيس خصاونة، و11 لاعبا ولاعبة وهم: ريم الرمحي (وزن تحت 34 كغم)، قمر مناصير (وزن تحت 51 كغم)، جنة الزغل (وزن تحت 57 كغم)، سعد أبو صفية (وزن تحت 46 كغم)، زيد الشاويش وسيف قطامي (وزن تحت 54 كغم)، عبيدة بصبوص (وزن تحت 57 كغم)، تيمور الديسي (وزن تحت 60 كغم)، عبد الله أبو زنيمة ومحمد عليان (وزن تحت 71 كغم) ورضوان سويد (وزن فوق 91 كغم).
وحقق المنتخب 7 ميداليات ملونة ببطولة العرب للشباب التي أقيمت في ليبيا الشهر الماضي، إذ نال زيد الشاويش الميدالية الذهبية، وميدالية فضية عبر جمال بداوي، و5 ميداليات برونزية عن طريق قمر المناصير، أسعد السعدي، عبد الله أبو زنيمة، سدين الرمحي ومنذر حمد. وحرص رئيس اتحاد المواي تاي د.باسل الشاعر، وبرفقة بقية أعضاء مجلس الإدارة، على متابعة الفريق خلال التدريبات في الأيام الماضية، ودعمهم في سبيل تقديم أفضل المستويات ومحاولة المنافسة على المراكز المتقدمة.
وذكر المدير الفني لاتحاد المواي تاي ياسر أبو صفية، أن المنافسة ليست سهلة على لاعبي المنتخب الوطني في سبيل تحقيقهم أفضل المراكز والعودة لأرض الوطن بميداليات ملونة، مفيدا بأن المنتخب يشارك بخمس فئات وبأعمار من 10 وحتى 23 سنة.
وبين أبو صفية، في معرض رده على استفسارات "الغد"، أن الإنجاز الذي يحققه الاتحاد بعد شهرين من تشكيله يعد مميزا، بالمشاركة بأكبر عدد من اللاعبين ببطولة عالم بالفئات العمرية، موضحا أن لاعبا واحدا من بين اللاعبين غادر على حساب الاتحاد، وأن بقية اللاعبين كان عن طريق الأهالي وحسابهم الخاص.
وأضاف: "لدينا ثقة بجميع اللاعبين واللاعبات في ترجمة تطور مستواهم في التدريبات والمنافسات الماضية، ونرضى بجميع النتائج التي سيتم تحقيقها في البطولة، وستقدم لهم زيادة الخبرات في ظل الاحتكاك مع لاعبين مميزين على مستوى دولي، إذ ستكون أيضا المشاركة الأولى لعدد من اللاعبين ببطولة العالم".

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