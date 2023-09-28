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الوحدات والسلط ومغير السرحان والجليل يبلغون ثمن نهائي كأس الأردن

9/28/2023 11:24:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- بلغت فرق الوحدات، الجليل، السلط ومغير السرحان دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023-2024،

وسجل هدفي الوحدات "حامل لقب النسخة الماضية" كل من مهند أبو طه ومحمد أبو رزق "بوغبا"، في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي.

وتخطى الجليل نظيره دوقرة بفارق الركلات الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ستاد الحسن الدولي.

وتغلب السلط على نظيره العربي بهدفين لهدف على ملعب السلط.

وفاز مغير السرحان على نظيره صما بفارق الركلات الترجيحية، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

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