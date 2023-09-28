الوحدات والسلط ومغير السرحان والجليل يبلغون ثمن نهائي كأس الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- بلغت فرق الوحدات، الجليل، السلط ومغير السرحان دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023-2024،
وسجل هدفي الوحدات "حامل لقب النسخة الماضية" كل من مهند أبو طه ومحمد أبو رزق "بوغبا"، في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي.
وتخطى الجليل نظيره دوقرة بفارق الركلات الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت على ستاد الحسن الدولي.
وتغلب السلط على نظيره العربي بهدفين لهدف على ملعب السلط.
وفاز مغير السرحان على نظيره صما بفارق الركلات الترجيحية، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.
MENAFN28092023000072011014ID1107161486
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.