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55 % من العاملات في الإعلام يتعرضن للعنف الرقمي.. ما الحل؟

9/28/2023 11:24:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هديل غبّون






عمّان - أظهرت دراسة بحثية محلية، أجريت على 200 من الزميلات العاملات في مهنة الصحافة والإعلام وفي أقسام مختصة بالإعلام في المؤسسات، تعرض أكثر من نصفهن إلى عنف رقمي عبر الانترنت( 55 % منهن)، وأن 23.4% منهن
تعرضن للعنف "الرقمي" على الإنترنت مرة واحدة على الأقل، نصفهن عزباوات مقابل 7 % منهن من المطلقّات.
وكشفت الدراسة التي نشرت نتائجها في شهر أيلول ( سبتمبر) الحالي، وأعدتها مبادرة "شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحفيات" عبر صفحتها على الفيسبوك، بأن الجهل بمفهوم العنف الرقمي على الانترنت قد يكون "محرضا وسببا رئيسيا" للتعرض له، كما أنه يضع حاجزا وشكل عائقا أمام الفتيات والنساء العاملات في القطاع في ممارسة حقوقهن الكاملة الإنسانية والاجتماعية والمهنية، وتراوحت غالبية أعمار العينة بين 33 - 45 عاما، تحمل 63 % منهن شهادة في الدراسات العليا مقابل 37 % منهن من حملة البكالوريوس.
وعن أشكال العنف الرقمي الممارس ضدهن، فتوزع بحسب الدراسة إلى تلقي الرسائل والتعليقات التي تنطوي على شتائم وكان الشكل الأكثر شيوعا بنسبة 19 %، تليها تلقي رموز أو صور غير مرغوب فيها أو ذات محتوى جنسي وبنسبة 11.5 %، بينما عرض على 9.7 % من العينة إقامة علاقة وتعرضت 9 % من العينة إلى الاتصال المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع وجود أشكال أخرى، مثل سرقة الحسابات أو توجيه تهديد مباشر وغيرها.
وقالت أغلبية العينة، ممن اعتقدن بمعرفتهن للسبب وراء تعرضهن للعنف على الانترنت، أن الهجوم كان بداعي المضايقة، فيما اعتقدت كثيرات منهن أن السبب هو التسلية فقط، يلي ذلك تشويه السمعة أو الابتزاز المالي أو الجنسي.
وفيما أجريت هذه الدراسة قبل إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، فقد نوهت الدراسة إلى أن نقل المعلومات والصور في الفضاء الإلكتروني يعد أمرا سهلا وميسرا، وأن هناك قصورا في الوعي لدى العاملات في قطاع الإعلام، بأسس استخدام الانترنت والاستخدام الآمن له، وأن معالجة قضايا الابتزاز الإلكتروني كانت تتم غالبا بموجب المادة 415 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الالكترونية السابق.
وشددت الدراسة، على ضرورة الحاجة للتوسع في تأمين مسار حماية للمعنفات رقميا، في حال عدم رغبة الضحية بتقديم شكوى واقتصار الرغبة على
التخلص من المشكلة.
وأكدت الدراسة، أن العنف على الانترنت يشكل تهديدًا "خطيرا" ًلسلامة العاملات في قطاع الإعلام بدنيا ونفسيا، إذ أفادت 20 % من العينة، أنهن يصبن بالأرق واضطرابات بالنوم بسبب تعرضهن للعنف، بينما قالت 11.9 % منهن بشعورهن بالخوف، و 9 % يصبن بالاكتئاب، و 0.5 % فكرن بإيذاء أنفسهن، وكانت "مشاعر" أكثر من نصف عينة الدراسة متضاربة بعد تعرضهن للعنف و10.9 % منهن شعرن بغضب شديد.
وأفادت العينة بأن وجود حسابات لهن على وسائل التواصل الاجتماعي يخدم عملهن، حيث تحصل 72 % منهن على بعض الأخبار من خلال الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي، و25.9 % منهن ينشرن عملهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و1 % يعتمدن على مواقع التواصل في الوصول إلى مصادر.
وتعرّف 86 % من العينة بطبيعة أعمالهن من خلال الحسابات الشخصية وأنه أمر طبيعي، بينما لا تعرّف 14 % منهن على طبيعة عملهن على حساباتهن الشخصية.
ومن النتائج أيضا، أن 10 % من العينة لا يستطعن تأطير العنف الرقمي، أو تحديد ما إذا كان ما تعرضن له يندرج تحت باب العنف الرقمي أم لا، فيما أفادت 90.5 % منهن لايعرفن بالضبط تعريف مفهوم العنف الرقمي.
أما توزيع العينة، فقد أشارت الدراسة إلى أن 25 % منها يعملن في الصحف و21 % في الإذاعات و% 13 من العينة يعملن في التلفزيونات و23 % في أقسام إعلامية.
وعن معرفة مصدر التهديد، قالت 64.8 % من المستجيبات للاستبانة البحثية، أنهن تعرضن لعنف رقمي من شخص لا يعرفنه، ثم كانت نسبة 22.3 % لشخص يعرفنه من خلال وسائل التواصل، وكانت النسب التالية على الترتيب 4.7 % لقريب من العائلة، و3.5 % لصديق، و4.7 % لزميل في العمل أو الدراسة.
ولم تطلب 69 % من العينة المساعدة، مقابل 31 % طلبن المساعدة عندما تعرضن للعنف الرقمي، فيما أفادت 53.9 % من العينة بأنهن يعرفن كيفية حماية حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل 32.9 % لم يكن متأكدات من ذلك وأفادت 13.3 % بعدم معرفتهن بطرق الحماية.
وتقضي أكثر من نصف العينة مايقارب 1-3 ساعات على منصات التواصل الاجتماعي، مقابل 33 % من العينة يقضين 3-6 ساعات، أما 15 % فقد أفدن أنهن يقضين أكثر من 6 ساعات.
وعن وجود صعوبة لدى العينة في حماية البيانات الشخصية، أفادت أكثر من 10 % بوجود صعوبة، مقابل 36 % أفدن باحتمالية وجود صعوبة وقالت 54 % من العينة إنه لا توجد صعوبة.
وأشارت الدراسة إلى أن معظم المؤسسات التي يعمل بها أفراد العينة من الصحفيات الأردنيات، لا يوجد بها نظام داخلي أو تعليمات تشرح الطريقة التي عليها التصرف بها بحال تعرضت للعنف الرقمي كصحفية، وبنسبة
73.6 % في حين أن ما نسبته 14.4 % من تلك المؤسسات يوجد بها نظام داخلي أو تعليمات.
وكانت أكثر الردود المسجلة في إطار التعامل مع العنف المرتكب عبر الانترنت من العينة، هو التزام الرقابة الذاتية المتمثلة باستمرار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بحذر شديد واتباع أساليب "الأمان الرقمي" مثل تغيير كلمة السر بنسبة (36.3 %)، يليها عدم التأثر والاستمرار باستخدام وسائل التكنولوجيا ومواقع التواصل (16.4 %)، ثم تجنب الأنشطة التي تنطوي على مشاركة الجمهور واقتصار التواصل على المعارف، ويليه الانسحاب من جميع أنواع التفاعل على مواقع التواصل وإغلاق الحسابات
وأوصت الدراسة، المؤسسات الرسمية بإنشاء منصات إعلامية تؤدي دورًا في التصدي للعنف الرقمي، والتعريف بأضراره على الفرد والمجتمع، والعمل على رفع مستوى الوعي وتوفير بوابات إلكترونية أو اعتماد آليات لتقديم الشكاوى وتقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي للضحايا، وأن يتم تعريف عامة الجمهور بها.

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