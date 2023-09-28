توضيح من البلقاء التطبيقة حول المقبولين بتخصص الطب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين للقبول (تخصص دكتور في الطب) على النظام الموازي - بالدينار الأردني للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023.
وأوضحت الجامعة أن هذه الدفعة هي الأولى من الذين استلموا رسائل (SMS) وتفيد بقبولهم في الجامعة.
وطلبت منهم استكمال عملية الدفع الالكتروني والحصول على الرقم الجامعي وذلك على الفصل الدراسي الأول 2023-2024 ، حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 2023/10/1، علماً بأنه لن يتم استقبال أي طالب لم يقم باستكمال إجراءات قبوله بعد ذلك التاريخ، وإلا يعتبر مستنكفا وفاقدا لمقعده.
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