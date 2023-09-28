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توضيح من البلقاء التطبيقة حول المقبولين بتخصص الطب

9/28/2023 11:24:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين للقبول (تخصص دكتور في الطب) على النظام الموازي - بالدينار الأردني للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024/2023.

وأوضحت الجامعة أن هذه الدفعة هي الأولى من الذين استلموا رسائل (SMS) وتفيد بقبولهم في الجامعة.

وطلبت منهم استكمال عملية الدفع الالكتروني والحصول على الرقم الجامعي وذلك على الفصل الدراسي الأول 2023-2024 ، حتى نهاية دوام يوم الأحد الموافق 2023/10/1، علماً بأنه لن يتم استقبال أي طالب لم يقم باستكمال إجراءات قبوله بعد ذلك التاريخ، وإلا يعتبر مستنكفا وفاقدا لمقعده.

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