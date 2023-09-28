ولي العهد يرعى حفل ختام مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي

رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، حفل ختام مهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي في نسخته الثالثة، الذي أقيم على مضمار الشيخ زايد لسباقات الهجن بمنطقة الديسة جنوبي المملكة.



وأكد رئيس لجنة رياضة الهجن الأردنية علي المسامرة في كلمة له، أهمية المهرجان الثقافية والسياحية التنموية، مشيرا إلى دور مجالس الشعر والأدب التي تقام ضمن فعالياته في الحفاظ على التراث والعادات والتقاليد الأردنية الأصيلة.



وتابع سموه الشوطين الختاميين للسباق، وسلم الجوائز لمالكي الهجن الحاصلين على أول 20 مركزا في السباق الآلي، والأول على السباق البشري (الهجانة)، ومالك أجمل إبل.



كما سلم سمو ولي العهد الجوائز للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في مسابقة الشعر النبطي، التي أقيمت بالتعاون مع وزارة الثقافة.



وشاهد سموه عرضا مرئيا يلخص فعاليات اليوم الأول والثاني من المهرجان.

وحضر الحفل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، ووزير الشباب محمد سلامة النابلسي، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.



كما حضره سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في عمان الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعدد من الدبلوماسيين والضيوف من دول عربية شقيقة.

--(بترا)