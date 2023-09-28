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يوم الزراعة العربي: واقع وتحديات -(فيديو)

9/28/2023 11:23:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تحتفل الدول العربية في 21 سبتمبر من كل عام بيوم الزراعة العربي، وذلك تقديراً لأهمية هذا القطاع الحيوي في حياة الشعوب العربية.

وتهدف هذه المناسبة إلى تسليط الضوء على تحديات الزراعة العربية وضرورة العمل على تطويرها وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تواجه الزراعة العربية عددًا من التحديات، منها:

0قلة الموارد المائية: تعاني العديد من الدول العربية من شح الموارد المائية، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي.
0التغير المناخي: يتسبب التغير المناخي في تغير أنماط الطقس، مما يؤدي إلى تناقص الإنتاج الزراعي في بعض المناطق العربية.
0الاعتماد على التكنولوجيا التقليدية: لا يزال العديد من المزارعين العرب يعتمدون على التكنولوجيا التقليدية في الزراعة، مما يقلل من الإنتاجية ويزيد من مخاطر تلف المحاصيل.
0ضعف البنية التحتية: تعاني العديد من الدول العربية من ضعف البنية التحتية الزراعية، مما يؤثر على عملية نقل وتسويق المنتجات الزراعية.



أرقام الزراعة العربية

تشير الإحصاءات إلى أن قطاع الزراعة يسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العربي، ويوفر فرص عمل لحوالي 25% من السكان العرب. كما أن الزراعة تلعب دورًا مهمًا في الأمن الغذائي العربي، حيث تساهم في توفير نحو 80% من الغذاء العربي.

تحديات الزراعة العربية

على الرغم من أهمية الزراعة العربية، إلا أنها تواجه عددًا من التحديات التي تتطلب حلولًا عاجلة، منها:

0ضرورة زيادة الاستثمارات في الزراعة: تتطلب الزراعة العربية زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، والتكنولوجيا الزراعية، وبرامج التدريب والتطوير.
0تعزيز التعاون العربي في مجال الزراعة: يمكن للتعاون العربي في مجال الزراعة أن يساعد في مواجهة التحديات المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب، وتحقيق التكامل الاقتصادي.
0دعم المزارعين العرب: يمكن دعم المزارعين العرب من خلال تقديم القروض الميسرة، وبرامج التأمين الزراعي، وحماية المنتجات الزراعية من المنافسة الأجنبية.

يتطلب النهوض بقطاع الزراعة العربية العمل على مواجهة التحديات التي تواجهه، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، ودعم المزارعين العرب. ويمكن تحقيق ذلك من خلال وضع سياسات وبرامج زراعية تهدف إلى تطوير القطاع وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

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