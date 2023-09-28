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زلزال جديد يضرب تركيا

9/28/2023 11:23:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شهدت ولاية كوتاهية في تمام الساعة 09:42 من مساء اليوم الخميس زلزالا بلغت قوته 4.0 درجة على مقياس ريختر.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الفرق المتخصصة بدأت فوراً في تقييم الوضع ورصد أية أضرار قد تكون نتجت عن الهزة. حتى اللحظة، لا توجد تقارير عن حوادث أو إصابات نتيجة الهزة الأرضية وفق وسائل إعلام تركية.

ودعت الإدارة جميع المواطنين الاتراك في المنطقة إلى الهدوء واتباع التوجيهات الأمنية والابتعاد عن نشر الأخبار الغير مؤكدة. وأكدت على استمرار جهودها لمتابعة وضع المنطقة وضمان سلامة جميع المواطنين.وكالات

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