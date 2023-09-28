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بايدن: هناك شيء خطير يحدث في أميركا

9/28/2023 11:23:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك شيئا خطيرا يحدث في أميركا وهو تعريض الديمقراطية للخطر.

وأضاف في تصريحات له أن مستقبل الديمقراطية في أميركا يكمن في دستورنا ولا مكان للعنف السياسي.

وتابع بالقول :"ترمب يعتقد أنه فوق القانون".

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