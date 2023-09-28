بايدن: هناك شيء خطير يحدث في أميركا

بايدن: هناك شيء خطير يحدث في أميركا
التاريخ
9/28/2023 11:23:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك شيئا خطيرا يحدث في أميركا وهو تعريض الديمقراطية للخطر.
وأضاف في تصريحات له أن مستقبل الديمقراطية في أميركا يكمن في دستورنا ولا مكان للعنف السياسي.
وتابع بالقول :"ترمب يعتقد أنه فوق القانون".
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