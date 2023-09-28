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العراق.. سماع صوت داخل مقبرة يصيب مواطنين بالذهول

9/28/2023 11:23:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اصيب مواطنون عراقيون في الموصل بالذهول، بعد سماع صوت من داخل مقبرة في منطقة فايدة شمال المدينة.

وقالت وسائل إعلام عراقية في نينوى، إن أهالي منطقة فايدة في الموصل تجمعوا في مقبرة بعد الحديث عن سماع صوت يشبه طرق الباب يخرج من قبر وافد عربي.

وأضافت أن الشرطة تنتظر الموافقة القضائية لفتح القبر ومعرفة الصوت، مشيراً الى أن جميع الناس هناك مذهولين من هذا الصوت.



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