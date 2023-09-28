العراق.. سماع صوت داخل مقبرة يصيب مواطنين بالذهول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اصيب مواطنون عراقيون في الموصل بالذهول، بعد سماع صوت من داخل مقبرة في منطقة فايدة شمال المدينة.
وقالت وسائل إعلام عراقية في نينوى، إن أهالي منطقة فايدة في الموصل تجمعوا في مقبرة بعد الحديث عن سماع صوت يشبه طرق الباب يخرج من قبر وافد عربي.
وأضافت أن الشرطة تنتظر الموافقة القضائية لفتح القبر ومعرفة الصوت، مشيراً الى أن جميع الناس هناك مذهولين من هذا الصوت.
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