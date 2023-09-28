أسامة محمد قانساوه ساغة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال ساغة
الحاج أسامة محمد قانساوه ساغة
زوج الفاضلة نانسي نزار عمر تحغلق،
وشقيق كل من: أحمد، أنور.
وقد تم تشييع جثمانه اليوم الاربعاء الموافق 27-9-2023 بعد صلاة العصر من مسجد مقبرة سحاب الى مقبرة سحاب
تقبل التعازي للرجال والنساء من بعد العصر ولمدة 3 أيام من يوم الدفن في ديوان شراكسة عمان - الصويفية - عبدون الشمالي - شارع خالد ابو دلبوح - مبنى رقم 28 - خلف صيدلية دروزة
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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