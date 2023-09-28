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أسامة محمد قانساوه ساغة

9/28/2023 11:23:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

انتقل الى رحمة الله تعالى

فقيد ال ساغة

الحاج أسامة محمد قانساوه ساغة

زوج الفاضلة نانسي نزار عمر تحغلق،

وشقيق كل من: أحمد، أنور.

وقد تم تشييع جثمانه اليوم الاربعاء الموافق 27-9-2023 بعد صلاة العصر من مسجد مقبرة سحاب الى مقبرة سحاب

تقبل التعازي للرجال والنساء من بعد العصر ولمدة 3 أيام من يوم الدفن في ديوان شراكسة عمان - الصويفية - عبدون الشمالي - شارع خالد ابو دلبوح - مبنى رقم 28 - خلف صيدلية دروزة

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون

قد يكون تحديد الموقع لاقرب نقطة وصول فقط ، وذلك بحسب معطيات خرائط جوجل ولا علاقة للتطبيق بهذا الامر


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