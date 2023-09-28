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الترجمة.. هل تظلم الأفلام السعودية؟

9/28/2023 11:15:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد سينمائيون ونقاد أن ترجمة حوارات الأفلام السينمائية الأجنبية تؤثر سلبا في القراءة النقدية لتلك الأفلام، على الأخص حين لا يكون الناقد على دراية باللغة الأجنبية التي يقدم الفيلم بها.
ومثلما تتعرض الأفلام الأجنبية للظلم في النقد نتيجة عدم إلمام الناقد بلغتها، فإن الأفلام السعودية التي بدأت تنتج بشكل أكثر وضوحا في الآونة قد تتعرض بدورها إلى الظلم النقدي لعدم إلمام الناقد الأجنبي باللغة واللهجة والثقافة المحلية التي تنبع منها تلك الأفلام.
وبرر هؤلاء الأمر بأن ترجمة الحوار تؤثر أحيانا في دقة نقل السياق الثقافي واللغوي، وبالتالي يكون نقد الفيلم ((ناقصًا))، ويجعل من الناقد الذي لا يجيد ((لغة)) الفيلم يركز على جوانب بصرية سينمائية أخرى بعيدة عن عنصر الحوار على أهميته، لذا يفضلون في الناقد السينمائي أن يكون ملمّا بلغة ولهجة الفيلم السينمائي للوصول إلى قراءة نقدية سينمائية ((مكتملة)) الجوانب.
تحد مستمر
يشير أستاذ السينما الدكتور عبدالرحمن الغنام (أكاديمي متخصص في الإعلام المرئي والمسموع) في معرض تعليقه عن كيف يمكن للمختصين والمهتمين بالسينما التعامل في نقد أفلام سينمائية ((أجنبية)) مقدمة بلغات أجنبية لا يجيدها الناقد، خصوصا أن بعضها يأتي بلهجة ((محلية)) من لغات أجنبية؟، إلى أن هذا الأمر يمثل تحديًا مستمرًا، خصوصًا حين لا تكون ترجمة الحوار مثالية دائمًا.
وقال ((تاريخيًا، كانت الأفلام الصامتة في بدايات السينما تستند بشكل كبير على الصور والأداء الجسدي لتوصيل القصة والمعنى للمشاهد رغم اخلاف ثقافته ولغته وحدوده الجغرافية، وكانت تلك الأفلام قادرة على عبور الحدود، واليوم، تتميز الأفلام أيضًا بقدرتها على تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية وتقديم قصص تحمل لهجات ومعان وإشارات ثقافية مختلفة، لذلك، حتى وإن كانت الأفلام بلغات وحوارات غير مفهومة، فإن فهم السياق الثقافي والاجتماعي للفيلم واستيعاب العناصر الفنية والسردية -مثل طريقة الإخراج، والتصوير والأنماط، والتمثيل والأداء، والموسيقى التصويرية وغيرها- يمكن أن يعزز بشكل كبير من تقدير وفهم النقاد والمختصين والجمهور لتجربة مشاهدة الفيلم الأجنبي، فمشاهدة الأفلام السعودية من منظور الأجانب تعد تجربة فريدة وثرية تعرفهم بثقافة ولهجات وتجارب قد لا يكونون على دراية بها، إضافة إلى تقدير عناصر الفن السينمائي السعودي المنتج)). عدة مشاهدات
أشار الناقد السينمائي حسين العلي إلى أن المختصين في النقد السينمائي يمتلكون أدوات النقد والمعرفة التي تمكنهم من إبداء الرأي حول جوانب الأفلام المتعلقة بالسيناريو والتصوير والممثلين وحبكة الفيلم بناءً على عدد من القيم المعرفية الفنية التي تلقوها إما عبر الدراسات أو بالمتابعة وحب عالم الأفلام، حتى استطاعوا فهم سياقات الفيلم ومضامينه ولو كان بلغة غير لغتهم، علمًا أن اللغة الآن لم تعد عائقًا مع توفر تقنيات الترجمة الفورية وغيرها من وسائل الترجمة.
وبين أن المشاهدة الأولى للفيلم تبقى انطباعية، ولا تعطي صورة واضحة ودقيقة حوله، لأن الفيلم في العادة يحمل معاني عدة في تكوينه وفي رسالته، وهو وسيلة لغاية، فلا يوجد فيلم دون معنى أو عدة معان وغايات يراد إيصالها للمشاهد، وبالتالي لا بد للناقد من عدة مشاهدات قبل أن يصدر رأيه.
وشدد على أن النقد عمل مضن ودقيق ومتشعب المعارف، ويقع بين الفن والحرفة أو التخصص، وبالتالي لا غرابة من قلة أهل الاختصاص فيه، وقال ((بالنسبة لنا هو مرتبط بتجربتنا السينمائية عامة، وهي جديدة، والنقد ابن التجربة الطويلة، ومع الأيام سوف يبرز نقاد يغذون المشاهد بأدوات فنية تزيد من معرفته)).
وجدة ورأس برأس
في معرض تعليقه عن استفسار ((الوطن)) حول ما إن كان هناك نقاد سينمائيون أجانب (لا يتحدثون اللغة العربية) كتبوا نقدًا عن أفلام سعودية، أكد رئيس لجنة السينما بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، الناقد السينمائي الدكتور محمد البشير، أن ((هناك كتابات لنقاد أجانب، كتبوا عن الأفلام السعودية، ومن يتابع مواقع التقييم المتخصصة في الأفلام يلاحظ تعليقات عربية وإنجليزية من مشاهدين أجانب))، مستشهدًا في ذلك بفيلم ((وجدة)) (من إخراج وكتابة هيفاء المنصور عام 2012)، وكان له أثر جيد في لفت الأنظار حول حركة صناعة الأفلام في السعودية، وقد حظي بكتابة عنه، وهو الفيلم الذي يتحدث عن موضوع مثير للانتباه في نظر الغرب، والتعرف على السعودية في صناعة الأفلام، وكذلك فيلم ((راس براس))، للمخرج مالك نجر الذي حظي بتعليقات أجنبية من نقاد ومشاهدين في منصات التواصل الاجتماعي.
33 فيلما سعوديا
بيّن البشير أن هيئة الأفلام في السعودية، تعمل على تعزيز الكتابات النقدية للأفلام السينمائية السعودية بلغات أجنبية متعددة، وإطلاق الملتقيات النقدية السينمائية، والتي آخرها في منطقة تبوك، وقد استضافت خبراء ونقادًا سينمائيين ((أجانب))، وخبراء في صناعة الأفلام ((أجانب))، لإثراء وتبادل الخبرات، لافتًا إلى أن أفلامًا سعودية حققت نجاحات كبيرة في المشاهدات والنقد، مشددًا على أن النقد يهدف إلى صناعة الأكثر جمالًا، وضرورة الانفتاح وقبول كل الآراء، واختيار الأفضل بغرض التحسين، موضحًا أن الأرقام الإحصائية تشير إلى أن هناك 33 فيلمًا سينمائيًا سعوديًا.
صناع لا يحبذون النقاد
شدد السينمائي فهمي فرحات، على أن ((فهم اللغة واللهجة، ليس ضروريًا أو أساسيًا في النقد السينمائي، إذ إن الفيلم هو لغة بصرية، والناقد يحاول فهم محيط العمل، ويدرس صانع الفيلم، وبلد الفيلم، وفهم إيقاع الفيلم بشكل عام، ويفترض في النقد البحث والدراسة عن الفيلم، والتركيز على الإيجابيات والسلبيات التقنية في العمل)).
ولفت إلى أن ((غالبية النقاد لا يكتفون بمشاهدة واحدة لنقد الفيلم، والفيلم الجيد سيحرص النقاد على تكرار مشاهدته للاستمتاع بتفاصيله بشكل كبير، كمشاهدة للاستمتاع ومشاهدات أخرى للتحليل، والفيلم الهابط في المستوى، قد يكون تقييمه في المشاهدة الأولى، يمكن الحكم عليه بالضعف دون الحاجة إلى تكرار مشاهدته مرة أخرى)).
وذكر أن بعض صناع الأفلام في السعودية، لا يحبذون النقاد، وهناك هجوم من بعض الصناع على النقاد، فيما يجب أن يكون هناك تعاون بين صناع الأفلام والنقاد للوصول إلى أفلام جيدة.

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