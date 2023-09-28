واشنطن تلجأ لوكالة ناسا لحماية سمائها

(MENAFN
- Al Watan) طلب تقرير حديث من وكالة ناسا ((NASA)) أن تتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية، وهو تعاون تكميلي لحماية السماء الأمريكية، وفهم ما يحدث في الفضاء والمحيطات، والدفاع عن جميع المجالات.
حيث تواجه وزارة الدفاع الصعوبات في فهم بعض الأجسام الطائرة المجهولة والبالونات وغيرها، مع تصاعد حرب الدول وتنافسها في الأقمار الصناعية العسكرية ومجتمع الاستخبارات.
ويوصي التقرير ناسا حول الظواهر الشاذة غير المحددة، بأن تقوم بتكثيف دورها في أبحاث UAP - على وجه الخصوص للمساعدة في تطوير عمليات إعداد التقارير المدنية والتجارية وتحليل البيانات - كضرورة لدعم الدفاع.
مراجعة البيانات
ويفسر التقرير دور وكالة ناسا، بأنها يجب أن تلعب دورًا في مراجعة البيانات الأرشيفية لإنشاء عملية إعداد تقارير شفافة يمكن لوزارة الدفاع الاستفادة منها، لأن وزارة الدفاع، غير مناسبة للقيام بذلك، وفي كثير من الحالات تمنع من ذلك قانونيًا.
وقال مايك جولد، مسؤول سابق في وكالة ناسا وعضو في فريق الدراسة المستقل لـ UAP، لـ Breaking Defense.
إن البنتاغون أوضح أن ليس لديه نفس القدرة على العمل مع الشركاء الدوليين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قضايا التصنيف. كما أنها لا تتمتع بالخبرة في جمع وتدقيق العلوم المقدمة من المواطنين، وهو أمر مهم بالنظر إلى أن الكثير من التقارير عن UAPs - والتي تسمى أكثر شيوعًا بالأجسام الطائرة المجهولة.
وأضاف جولد، الذي يشغل الآن منصب كبير مسؤولي النمو في شركة Redwire Space: ((لذلك، يعد هذا جزءًا حيويًا من عملية ضمان دفاعنا الوطني، لأن وزارة الدفاع لا يمكنها القيام بذلك بمفردها)).
ومثل هذا العمل لوكالة ناسا من شأنه أن ((يكمل ويدعم المهمة الشاملة لوزارة الدفاع)).
مراقبة الأرض
وعلى وجه التحديد، أوصى التقرير بأن تستفيد وكالة ناسا من أقمارها الصناعية لمراقبة الأرض وتلك التابعة لشركات الاستشعار عن بعد التجارية للمساعدة في توصيف الظروف البيئية المتزامنة مع عمليات رصد UAP؛ واستكشاف تطوير نظام التعهيد الجماعي، مثل تطبيق الهاتف الذكي، لإعداد التقارير العامة؛ والعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية لتحسين نظامها الخاص بإعداد التقارير من قبل الطيارين التجاريين.
وأعلنت ناسا أنها وكخطوة أولى لاستجابة توصيات الدراسة، قامت بتعيين مدير جديد لأبحاث UAP، على الرغم من رفض المسؤولين ذكر اسم ذلك الشخص. القدرات التحليلية
((لقد قام مسؤول اتصال ناسا بوزارة الدفاع سابقًا بتغطية أنشطة UAP المحدودة للوكالة، وسيعمل دور المدير على مركزية الاتصالات والموارد والقدرات التحليلية للبيانات لإنشاء قاعدة بيانات قوية لتقييم UAP المستقبلي. وأوضحت ناسا في بيانها الصحفي أن المدير سيستفيد أيضًا من خبرة ناسا في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأدوات المراقبة الفضائية لدعم وتعزيز المبادرة الحكومية الأوسع بشأن UAP)).
وصرح نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية التابعة لناسا، للصحفيين بأن ((المدير الجديد سيواصل تقديم تقاريره إلى مكتب حل الشذوذات الشامل التابع للبنتاغون (AARO)، وهو الوكالة الحكومية الأمريكية الرائدة في مجال UAPs)).
((لقد قمنا بتعيين مدير لأبحاث UAP، وهم يعملون في جميع أنحاء الحكومة)). وقالت: ((إنهم يعملون بشكل وثيق جدًا مع AARO لأنهم يمثلون نقطة مركزية لكل التعاون)).
مزايا الشراكة
وأوضح ديفيد سبيرجيل، رئيس مؤسسة سيمونز ورئيس فريق الدراسة المستقل UAP، أن إحدى مزايا مشاركة ناسا هي أنها تجعل نتائجها العلمية علنية، وهو أمر لا تستطيع وزارة الدفاع وAARO القيام به دائمًا.
قائلا: ((أعتقد أنه من الجدير التكرار، في سياق النظر إلى الصور التي تأتي من الأقمار الصناعية العسكرية ومجتمع الاستخبارات، من المهم أن نتذكر أن الصور التي تلتقطها الأجهزة العسكرية سرية، ليس بسبب ما هو موجود في الصورة، ولكن بسبب طبيعتها. وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقدته ناسا)). ((أعتقد أن هذا أحد الأشياء الفريدة التي تجلبها ناسا هنا. ناسا تدور حول الانفتاح والشفافية، فعندما تقوم ناسا بإجراء القياسات، فإنها عبر كل ما تفعله، لديها هذا البرنامج لجعل بياناتها مفتوحة ومتاحة)).
مخلوقات فضائية
بينما لم يُطلب من فريق UAP تقييم مشاهدات وتقارير UAP السابقة أو التحقق من صحتها، فقد استمع الأعضاء الستة عشر إلى شهادات من المراقبين ونظروا في الحوادث في الهواء وفي الفضاء وتحت الماء وتلك التي تنتقل بينهما، مثل من الجو إلى الفضاء والعكس. ومع ذلك، قال مدير وكالة ناسا، بيل نيلسون، إن الدراسة لم تجد أي دليل على زيارة كائنات فضائية.
وقال: ((لم يجد فريق الدراسة المستقل التابع لناسا أي دليل على أن UAP له أصل خارج كوكب الأرض، لكننا لا نعرف ما هي هذه UAP))، مشددًا على أن السبب الرئيسي لمشاركة ناسا هو ((تحويل الحديث حول UAP من الإثارة للعلم)).
تفسير الحوادث
وذكر سبيرجيل أن معظم حوادث UAP بلا شك ستكون قابلة للتفسير، بمجرد سد الفجوات الكبيرة في بيانات المراقبة، وإتمام التحليل المناسب والمحدد علميًا.
وأضاف ((سوف يتبين أن معظم الأحداث عبارة عن أشياء تقليدية، مثل البالونات والطائرات وما إلى ذلك. وأعتقد أن عملية اكتشاف الشذوذات هي بمثابة البحث عن إبرة في كومة قش)). ((وإذا أردت العثور على إبرة في كومة قش، فلديك خيار، إما أنك تعرف بالضبط كيف تبدو الإبرة، وتقوم بتصميم مرشح جيد جدًا للبحث عن الإبرة أو، إذا كنت لا تعرف ما الذي تبحث عنه - ومع وجود حالات شاذة، فمن الأفضل لك أن تعرف بالضبط كيف يبدو)).
ولخص جولد: ((ذكر التقرير أننا لا نعرف ما يحدث، وحقيقة أننا لا نعرف ما يحدث في سماء أمريكا، في الفضاء وتحت الماء - إن هناك هذه الحالات الشاذة - يجب أن تكون ذات أهمية كبيرة، إن لم تكن كذلك)). وهي مصدر قلق لنا جميعًا كمواطنين أمريكيين. ولفترة طويلة جدًا، قمنا بشطب حوادث وتقارير مهمة جدًا.
وأضاف أنه في رأيه، إذا ثبت أن هناك أي شيء خارج كوكب الأرض، ((فمن المحتمل أن يكون هذا هو السيناريو الأفضل، لأنه إذا كانت هذه الأنظمة من خصوم أرضيين، فهذا أمر مرعب حقًا)). وسيكون ردنا غير مقبول على الإطلاق مقارنة بالتهديد المحتمل المتمثل في شيء يراقب أنشطتنا التحضيرية لأمننا القومي.
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