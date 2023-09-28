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واشنطن تلجأ لوكالة ناسا لحماية سمائها

9/28/2023 11:15:36 PM
(MENAFN- Al Watan) طلب تقرير حديث من وكالة ناسا ((NASA)) أن تتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية، وهو تعاون تكميلي لحماية السماء الأمريكية، وفهم ما يحدث في الفضاء والمحيطات، والدفاع عن جميع المجالات.
حيث تواجه وزارة الدفاع الصعوبات في فهم بعض الأجسام الطائرة المجهولة والبالونات وغيرها، مع تصاعد حرب الدول وتنافسها في الأقمار الصناعية العسكرية ومجتمع الاستخبارات.
ويوصي التقرير ناسا حول الظواهر الشاذة غير المحددة، بأن تقوم بتكثيف دورها في أبحاث UAP - على وجه الخصوص للمساعدة في تطوير عمليات إعداد التقارير المدنية والتجارية وتحليل البيانات - كضرورة لدعم الدفاع.
مراجعة البيانات
ويفسر التقرير دور وكالة ناسا، بأنها يجب أن تلعب دورًا في مراجعة البيانات الأرشيفية لإنشاء عملية إعداد تقارير شفافة يمكن لوزارة الدفاع الاستفادة منها، لأن وزارة الدفاع، غير مناسبة للقيام بذلك، وفي كثير من الحالات تمنع من ذلك قانونيًا.
وقال مايك جولد، مسؤول سابق في وكالة ناسا وعضو في فريق الدراسة المستقل لـ UAP، لـ Breaking Defense.
إن البنتاغون أوضح أن ليس لديه نفس القدرة على العمل مع الشركاء الدوليين، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قضايا التصنيف. كما أنها لا تتمتع بالخبرة في جمع وتدقيق العلوم المقدمة من المواطنين، وهو أمر مهم بالنظر إلى أن الكثير من التقارير عن UAPs - والتي تسمى أكثر شيوعًا بالأجسام الطائرة المجهولة.
وأضاف جولد، الذي يشغل الآن منصب كبير مسؤولي النمو في شركة Redwire Space: ((لذلك، يعد هذا جزءًا حيويًا من عملية ضمان دفاعنا الوطني، لأن وزارة الدفاع لا يمكنها القيام بذلك بمفردها)).
ومثل هذا العمل لوكالة ناسا من شأنه أن ((يكمل ويدعم المهمة الشاملة لوزارة الدفاع)).
مراقبة الأرض
وعلى وجه التحديد، أوصى التقرير بأن تستفيد وكالة ناسا من أقمارها الصناعية لمراقبة الأرض وتلك التابعة لشركات الاستشعار عن بعد التجارية للمساعدة في توصيف الظروف البيئية المتزامنة مع عمليات رصد UAP؛ واستكشاف تطوير نظام التعهيد الجماعي، مثل تطبيق الهاتف الذكي، لإعداد التقارير العامة؛ والعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية لتحسين نظامها الخاص بإعداد التقارير من قبل الطيارين التجاريين.
وأعلنت ناسا أنها وكخطوة أولى لاستجابة توصيات الدراسة، قامت بتعيين مدير جديد لأبحاث UAP، على الرغم من رفض المسؤولين ذكر اسم ذلك الشخص. القدرات التحليلية
((لقد قام مسؤول اتصال ناسا بوزارة الدفاع سابقًا بتغطية أنشطة UAP المحدودة للوكالة، وسيعمل دور المدير على مركزية الاتصالات والموارد والقدرات التحليلية للبيانات لإنشاء قاعدة بيانات قوية لتقييم UAP المستقبلي. وأوضحت ناسا في بيانها الصحفي أن المدير سيستفيد أيضًا من خبرة ناسا في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأدوات المراقبة الفضائية لدعم وتعزيز المبادرة الحكومية الأوسع بشأن UAP)).
وصرح نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية التابعة لناسا، للصحفيين بأن ((المدير الجديد سيواصل تقديم تقاريره إلى مكتب حل الشذوذات الشامل التابع للبنتاغون (AARO)، وهو الوكالة الحكومية الأمريكية الرائدة في مجال UAPs)).
((لقد قمنا بتعيين مدير لأبحاث UAP، وهم يعملون في جميع أنحاء الحكومة)). وقالت: ((إنهم يعملون بشكل وثيق جدًا مع AARO لأنهم يمثلون نقطة مركزية لكل التعاون)).
مزايا الشراكة
وأوضح ديفيد سبيرجيل، رئيس مؤسسة سيمونز ورئيس فريق الدراسة المستقل UAP، أن إحدى مزايا مشاركة ناسا هي أنها تجعل نتائجها العلمية علنية، وهو أمر لا تستطيع وزارة الدفاع وAARO القيام به دائمًا.
قائلا: ((أعتقد أنه من الجدير التكرار، في سياق النظر إلى الصور التي تأتي من الأقمار الصناعية العسكرية ومجتمع الاستخبارات، من المهم أن نتذكر أن الصور التي تلتقطها الأجهزة العسكرية سرية، ليس بسبب ما هو موجود في الصورة، ولكن بسبب طبيعتها. وأوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقدته ناسا)). ((أعتقد أن هذا أحد الأشياء الفريدة التي تجلبها ناسا هنا. ناسا تدور حول الانفتاح والشفافية، فعندما تقوم ناسا بإجراء القياسات، فإنها عبر كل ما تفعله، لديها هذا البرنامج لجعل بياناتها مفتوحة ومتاحة)).
مخلوقات فضائية
بينما لم يُطلب من فريق UAP تقييم مشاهدات وتقارير UAP السابقة أو التحقق من صحتها، فقد استمع الأعضاء الستة عشر إلى شهادات من المراقبين ونظروا في الحوادث في الهواء وفي الفضاء وتحت الماء وتلك التي تنتقل بينهما، مثل من الجو إلى الفضاء والعكس. ومع ذلك، قال مدير وكالة ناسا، بيل نيلسون، إن الدراسة لم تجد أي دليل على زيارة كائنات فضائية.
وقال: ((لم يجد فريق الدراسة المستقل التابع لناسا أي دليل على أن UAP له أصل خارج كوكب الأرض، لكننا لا نعرف ما هي هذه UAP))، مشددًا على أن السبب الرئيسي لمشاركة ناسا هو ((تحويل الحديث حول UAP من الإثارة للعلم)).
تفسير الحوادث
وذكر سبيرجيل أن معظم حوادث UAP بلا شك ستكون قابلة للتفسير، بمجرد سد الفجوات الكبيرة في بيانات المراقبة، وإتمام التحليل المناسب والمحدد علميًا.
وأضاف ((سوف يتبين أن معظم الأحداث عبارة عن أشياء تقليدية، مثل البالونات والطائرات وما إلى ذلك. وأعتقد أن عملية اكتشاف الشذوذات هي بمثابة البحث عن إبرة في كومة قش)). ((وإذا أردت العثور على إبرة في كومة قش، فلديك خيار، إما أنك تعرف بالضبط كيف تبدو الإبرة، وتقوم بتصميم مرشح جيد جدًا للبحث عن الإبرة أو، إذا كنت لا تعرف ما الذي تبحث عنه - ومع وجود حالات شاذة، فمن الأفضل لك أن تعرف بالضبط كيف يبدو)).
ولخص جولد: ((ذكر التقرير أننا لا نعرف ما يحدث، وحقيقة أننا لا نعرف ما يحدث في سماء أمريكا، في الفضاء وتحت الماء - إن هناك هذه الحالات الشاذة - يجب أن تكون ذات أهمية كبيرة، إن لم تكن كذلك)). وهي مصدر قلق لنا جميعًا كمواطنين أمريكيين. ولفترة طويلة جدًا، قمنا بشطب حوادث وتقارير مهمة جدًا.
وأضاف أنه في رأيه، إذا ثبت أن هناك أي شيء خارج كوكب الأرض، ((فمن المحتمل أن يكون هذا هو السيناريو الأفضل، لأنه إذا كانت هذه الأنظمة من خصوم أرضيين، فهذا أمر مرعب حقًا)). وسيكون ردنا غير مقبول على الإطلاق مقارنة بالتهديد المحتمل المتمثل في شيء يراقب أنشطتنا التحضيرية لأمننا القومي.

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