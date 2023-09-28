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الأولويات في الحياة تختلف حسب العمر

9/28/2023 11:15:36 PM
(MENAFN- Al Watan) عندما يُطلب من أي شخص وصف ما يجعل حياته ذات معنى وقيمة، فغالبًا ما يستشهدون في جميع أنحاء العالم بالأسرة، يليها المهنة والرفاهية المادية، لكن القائمة تبدو مختلفة إلى حد ما بين البالغين الأصغر سنًا والأكبر سنًا، ووفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث طلب فيه من البالغين أن يصفوا بكلماتهم الخاصة المكان الذي يجدون فيه المعنى والرضا في حياتهم.
من بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، غالبًا ما يحتل الأصدقاء والمجتمع مرتبة في أعلى ثلاثة ردود مقدمة، عادةً ما تكون في المرتبة الثانية بعد الأسرة وتتفوق كثيرًا على الرفاهية المادية، ومن بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، غالبًا ما يُشار إلى الرفاهية المادية والصحة على أنها أهم مصادر المعنى، في حين لم يتم ذكر المهنة بشكل كافٍ لتقديم أفضل ثلاثة ردود في أي مكان تم مسحه.
17 مصدرًا تجعل للحياة معنى
هناك 17 مصدرًا محتملاً لمعنى الحياة تظهر أهميتها النسبية عبر أربع فئات عمرية: (18-29، 30-49، 50-64)، و65 فما فوق، ويجد البالغون الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا معنى في جميع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، باستثناء أربعة، يصنف أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا الأسرة ضمن المصادر الثلاثة الأولى للمعنى في حياتهم، ومع ذلك، في كثير من الأماكن، يقول عدد أقل من الشباب أنهم يستمدون معنى الحياة من عائلاتهم وأطفالهم بين الفئات العمرية المتوسطة (من 30 إلى 49 ومن 50 إلى 64).
وتعتبر الإشارة إلى الأصدقاء والمجتمع أمرًا شائعًا بشكل خاص بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، 77% ممن شملهم الاستطلاع، يُصنفون الأصدقاء كأحد أهم ثلاثة مصادر للمعنى لهذه الفئة العمرية؛ هم المصدر الرئيسي للمعنى للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا في هولندا واليونان، قال رجل هولندي يبلغ من العمر 20 عامًا، على سبيل المثال، إنه يستمد المعنى من ((قضاء الوقت مع أشخاص آخرين - ليس رقميًا، ولكن في الحياة الواقعية.
الهوايات والتعليم هي أيضًا مصادر رئيسية للمعنى لهذه الفئة العمرية الأصغر، في 76% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، يستشهد الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا بهواياتهم كمصدر للمعنى في الحياة أكثر من كبار السن، قال شاب أسترالي: إنه يجد ((المتعة والمعنى)) في ((شغفه بالرياضة والتحليلات الرياضية))، في كل استطلاع عام شمله الاستطلاع، يستشهد البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا بالتعليم والتعلم كمصدر للمعنى في حياتهم مقارنة بنظرائهم الأكبر سنًا.
المهنة أولوية ما دون الثلاثين
كما يستشهد البالغون الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا بمهنتهم وحياتهم المهنية بشكل متكرر بما يكفي ليحتل هذا الموضوع المرتبة الثالثة من بين المصادر المحتملة لمعنى الحياة، لكن ذكر الوظائف أكثر شيوعًا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا في جميع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع تقريبًا، تعد مهنة الفرد مصدرًا رئيسيًا للمعنى، والمصدر الأعلى لهذه الفئة العمرية في إيطاليا.
في 13 من 17 من الجمهور الذين شملهم الاستطلاع -بما في ذلك جميع دول أمريكا الشمالية وأوروبا- من المرجح أن يقول الأشخاص في هذه الفئة العمرية أنهم يستمدون معنى من حياتهم المهنية أكثر من الأشخاص من الأعمار الأخرى، على سبيل المثال، قال أمريكي يبلغ من العمر 32 عامًا: لدي حاليًا وظيفة مرضية، حيث لا أكسب المال الكافي فقط لدفع جميع الفواتير، ولكن شركتي تعامل موظفيها بشكل جيد للغاية، لدي مزايا كاملة.. زملائي في العمل طيبون ومتعاونون، إنها مؤسسة غير ربحية أيضًا، لذا فهذا أمر رائع.
الأسرة تبرز فيما بعد الثلاثين
بينما تبرز الأسرة باعتبارها المصدر الأكثر شيوعًا لمعنى الحياة عبر جميع الفئات العمرية، فإن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 هم أكثر من يشيرون إليها في 77% من الجمهور الذين شملهم الاستطلاع، ويجسد رد رجل يبلغ من العمر 30 عامًا من نيوزيلندا مشاعر هذه الفئة العمرية جيدًا: ((الشيء الرئيسي الذي يجب أن تتمتع به هو وظيفة جيدة وعائلة وأصدقاء مستقرين، طالما أن لديك هؤلاء، فهذا ما يجعلك سعيدًا وتتمتع بحياة مرضية))، ويجد الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 معنى للحياة عادة في الأسرة والمهنة من مصادر المعنى، ولكن بالنسبة لمن هم أصغر منهم سنًا، يميلون إلى التركيز بشكل أكبر على رفاههم المادي وصحتهم الجسدية والعقلية.
في 65% من الجمهور الذين شملهم الاستطلاع، ظهرت الرفاهية المادية بين الموضوعات الثلاثة الأولى التي ذكرها الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا، أكثر من أي فئة عمرية أصغر، في سنغافورة وكوريا الجنوبية، يذكر الأشخاص في هذه الفئة العمرية الرفاهية المادية أكثر من أي موضوع آخر، على سبيل المثال، قال رجل سنغافوري يبلغ من العمر 61 عامًا: ((من الصعب حقًا التعبير عما أشعر به، أنا أفعل كل شيء على ما يرام في الحياة؛ أنا موظف ولدي منزل، أنا وزوجتي نمتلكها بشكل جيد، دون أي مخاوف مالية في الوقت الحالي)).
كبار السن أولوياتهم الصحة
يُشار أيضًا إلى الصحة عمومًا على أنها مصدر معنى الحياة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا، وفي ثمانية فئات عامة، تُصنف الصحة البدنية أو العقلية ضمن المصادر الثلاثة الأولى للمعنى لهذه الفئة العمرية، بينما نادرًا ما تظهر في المراكز الثلاثة الأولى بين أولئك الذين أصغر سنًا، حيث يجد هؤلاء الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر معنى بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى، فإن أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر يؤكدون على أسرهم بشكل أقل، ويشيرون في كثير من الأحيان إلى رفاههم المادي وصحتهم وتقاعدهم ومجتمعهم كمصادر مهمة للمعنى، تذكر هذه المجموعة أيضًا الصعوبات والتحديات في حياتهم أكثر من الشباب.
%71 ممن شملهم الاستطلاع، صنفوا الرفاه المادي في أعلى ثلاثة مصادر للمعنى للأشخاص في هذه الفئة العمرية الأكبر سنًا، الصحة هي ثاني أكثر مصدر مرجعي للمعنى، في خمس فئات عامة تُصنف الصحة على أنها المصدر الأعلى للمعنى لمن هم في سن 65 عامًا أو أكبر، قالت امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا في اليابان، على سبيل المثال، ((الحياة جيدة.. الصحة رقم واحد)).
%94 من الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فأكثر يذكرون التقاعد عند وصف ما يمنحهم معنى في الحياة، قالت امرأة أسترالية تبلغ من العمر 68 عامًا: ((أنا شبه متقاعدة، لدي المزيد من الوقت بالنسبة لي، أنا أستكشف خيارات جديدة، وأشياء جديدة، وأستمتع بالفصل التالي من حياتي)).
للمجتمع والمكان أهمية لدى الكبار
يشير الذين يبلغون 65 عامًا فما فوق إلى مجتمعهم أو المكان الذي يعيشون فيه كمصدر للمعنى لدى بعض الجماهير أكثر من الأشخاص الأصغر سنًا، وتشمل هذه المراجع ذكر بلدهم، والخدمات الاجتماعية المتاحة، وحالة اقتصادهم الوطني وأي مشاعر وطنية أو قومية، على سبيل المثال، قال رجل يبلغ من العمر 68 عامًا في كندا، فرصة العيش في بلد آمن، والذهاب في نزهة على الأقدام، وحرية الذهاب وزيارة العائلة والأصدقاء، لدينا نظام صحي جيد، ولدينا أماكن للعبادة، وفرصة لتطوير نفسك.
يميل كبار السن أيضًا إلى أن يكونوا أكثر عرضة لمناقشة التحديات أو ذكر شيء سلبي في ردودهم المفتوحة، وتتم الإشارة إلى العناصر السلبية بتكرار كافٍ بين أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا لتظهر في أهم ثلاثة موضوعات في خمسة أماكن، بما في ذلك في كوريا الجنوبية، كما قالت امرأة كورية جنوبية تبلغ من العمر 67 عامًا: ((لست راضية عن الحكومة، التي ينبغي أن تمنح الحرية للشعب)).

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