الأولويات في الحياة تختلف حسب العمر

(MENAFN
- Al Watan) عندما يُطلب من أي شخص وصف ما يجعل حياته ذات معنى وقيمة، فغالبًا ما يستشهدون في جميع أنحاء العالم بالأسرة، يليها المهنة والرفاهية المادية، لكن القائمة تبدو مختلفة إلى حد ما بين البالغين الأصغر سنًا والأكبر سنًا، ووفقًا لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث طلب فيه من البالغين أن يصفوا بكلماتهم الخاصة المكان الذي يجدون فيه المعنى والرضا في حياتهم.
من بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، غالبًا ما يحتل الأصدقاء والمجتمع مرتبة في أعلى ثلاثة ردود مقدمة، عادةً ما تكون في المرتبة الثانية بعد الأسرة وتتفوق كثيرًا على الرفاهية المادية، ومن بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، غالبًا ما يُشار إلى الرفاهية المادية والصحة على أنها أهم مصادر المعنى، في حين لم يتم ذكر المهنة بشكل كافٍ لتقديم أفضل ثلاثة ردود في أي مكان تم مسحه. 17 مصدرًا تجعل للحياة معنى
هناك 17 مصدرًا محتملاً لمعنى الحياة تظهر أهميتها النسبية عبر أربع فئات عمرية: (18-29، 30-49، 50-64)، و65 فما فوق، ويجد البالغون الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا معنى في جميع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، باستثناء أربعة، يصنف أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا الأسرة ضمن المصادر الثلاثة الأولى للمعنى في حياتهم، ومع ذلك، في كثير من الأماكن، يقول عدد أقل من الشباب أنهم يستمدون معنى الحياة من عائلاتهم وأطفالهم بين الفئات العمرية المتوسطة (من 30 إلى 49 ومن 50 إلى 64).
وتعتبر الإشارة إلى الأصدقاء والمجتمع أمرًا شائعًا بشكل خاص بين أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، 77% ممن شملهم الاستطلاع، يُصنفون الأصدقاء كأحد أهم ثلاثة مصادر للمعنى لهذه الفئة العمرية؛ هم المصدر الرئيسي للمعنى للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا في هولندا واليونان، قال رجل هولندي يبلغ من العمر 20 عامًا، على سبيل المثال، إنه يستمد المعنى من ((قضاء الوقت مع أشخاص آخرين - ليس رقميًا، ولكن في الحياة الواقعية.
الهوايات والتعليم هي أيضًا مصادر رئيسية للمعنى لهذه الفئة العمرية الأصغر، في 76% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، يستشهد الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا بهواياتهم كمصدر للمعنى في الحياة أكثر من كبار السن، قال شاب أسترالي: إنه يجد ((المتعة والمعنى)) في ((شغفه بالرياضة والتحليلات الرياضية))، في كل استطلاع عام شمله الاستطلاع، يستشهد البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا بالتعليم والتعلم كمصدر للمعنى في حياتهم مقارنة بنظرائهم الأكبر سنًا. المهنة أولوية ما دون الثلاثين
كما يستشهد البالغون الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا بمهنتهم وحياتهم المهنية بشكل متكرر بما يكفي ليحتل هذا الموضوع المرتبة الثالثة من بين المصادر المحتملة لمعنى الحياة، لكن ذكر الوظائف أكثر شيوعًا بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عامًا في جميع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع تقريبًا، تعد مهنة الفرد مصدرًا رئيسيًا للمعنى، والمصدر الأعلى لهذه الفئة العمرية في إيطاليا.
في 13 من 17 من الجمهور الذين شملهم الاستطلاع -بما في ذلك جميع دول أمريكا الشمالية وأوروبا- من المرجح أن يقول الأشخاص في هذه الفئة العمرية أنهم يستمدون معنى من حياتهم المهنية أكثر من الأشخاص من الأعمار الأخرى، على سبيل المثال، قال أمريكي يبلغ من العمر 32 عامًا: لدي حاليًا وظيفة مرضية، حيث لا أكسب المال الكافي فقط لدفع جميع الفواتير، ولكن شركتي تعامل موظفيها بشكل جيد للغاية، لدي مزايا كاملة.. زملائي في العمل طيبون ومتعاونون، إنها مؤسسة غير ربحية أيضًا، لذا فهذا أمر رائع. الأسرة تبرز فيما بعد الثلاثين
بينما تبرز الأسرة باعتبارها المصدر الأكثر شيوعًا لمعنى الحياة عبر جميع الفئات العمرية، فإن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و49 هم أكثر من يشيرون إليها في 77% من الجمهور الذين شملهم الاستطلاع، ويجسد رد رجل يبلغ من العمر 30 عامًا من نيوزيلندا مشاعر هذه الفئة العمرية جيدًا: ((الشيء الرئيسي الذي يجب أن تتمتع به هو وظيفة جيدة وعائلة وأصدقاء مستقرين، طالما أن لديك هؤلاء، فهذا ما يجعلك سعيدًا وتتمتع بحياة مرضية))، ويجد الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 معنى للحياة عادة في الأسرة والمهنة من مصادر المعنى، ولكن بالنسبة لمن هم أصغر منهم سنًا، يميلون إلى التركيز بشكل أكبر على رفاههم المادي وصحتهم الجسدية والعقلية.
في 65% من الجمهور الذين شملهم الاستطلاع، ظهرت الرفاهية المادية بين الموضوعات الثلاثة الأولى التي ذكرها الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا، أكثر من أي فئة عمرية أصغر، في سنغافورة وكوريا الجنوبية، يذكر الأشخاص في هذه الفئة العمرية الرفاهية المادية أكثر من أي موضوع آخر، على سبيل المثال، قال رجل سنغافوري يبلغ من العمر 61 عامًا: ((من الصعب حقًا التعبير عما أشعر به، أنا أفعل كل شيء على ما يرام في الحياة؛ أنا موظف ولدي منزل، أنا وزوجتي نمتلكها بشكل جيد، دون أي مخاوف مالية في الوقت الحالي)). كبار السن أولوياتهم الصحة
يُشار أيضًا إلى الصحة عمومًا على أنها مصدر معنى الحياة بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عامًا، وفي ثمانية فئات عامة، تُصنف الصحة البدنية أو العقلية ضمن المصادر الثلاثة الأولى للمعنى لهذه الفئة العمرية، بينما نادرًا ما تظهر في المراكز الثلاثة الأولى بين أولئك الذين أصغر سنًا، حيث يجد هؤلاء الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر معنى بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى، فإن أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر يؤكدون على أسرهم بشكل أقل، ويشيرون في كثير من الأحيان إلى رفاههم المادي وصحتهم وتقاعدهم ومجتمعهم كمصادر مهمة للمعنى، تذكر هذه المجموعة أيضًا الصعوبات والتحديات في حياتهم أكثر من الشباب.
%71 ممن شملهم الاستطلاع، صنفوا الرفاه المادي في أعلى ثلاثة مصادر للمعنى للأشخاص في هذه الفئة العمرية الأكبر سنًا، الصحة هي ثاني أكثر مصدر مرجعي للمعنى، في خمس فئات عامة تُصنف الصحة على أنها المصدر الأعلى للمعنى لمن هم في سن 65 عامًا أو أكبر، قالت امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا في اليابان، على سبيل المثال، ((الحياة جيدة.. الصحة رقم واحد)).
%94 من الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فأكثر يذكرون التقاعد عند وصف ما يمنحهم معنى في الحياة، قالت امرأة أسترالية تبلغ من العمر 68 عامًا: ((أنا شبه متقاعدة، لدي المزيد من الوقت بالنسبة لي، أنا أستكشف خيارات جديدة، وأشياء جديدة، وأستمتع بالفصل التالي من حياتي)). للمجتمع والمكان أهمية لدى الكبار
يشير الذين يبلغون 65 عامًا فما فوق إلى مجتمعهم أو المكان الذي يعيشون فيه كمصدر للمعنى لدى بعض الجماهير أكثر من الأشخاص الأصغر سنًا، وتشمل هذه المراجع ذكر بلدهم، والخدمات الاجتماعية المتاحة، وحالة اقتصادهم الوطني وأي مشاعر وطنية أو قومية، على سبيل المثال، قال رجل يبلغ من العمر 68 عامًا في كندا، فرصة العيش في بلد آمن، والذهاب في نزهة على الأقدام، وحرية الذهاب وزيارة العائلة والأصدقاء، لدينا نظام صحي جيد، ولدينا أماكن للعبادة، وفرصة لتطوير نفسك.
يميل كبار السن أيضًا إلى أن يكونوا أكثر عرضة لمناقشة التحديات أو ذكر شيء سلبي في ردودهم المفتوحة، وتتم الإشارة إلى العناصر السلبية بتكرار كافٍ بين أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا لتظهر في أهم ثلاثة موضوعات في خمسة أماكن، بما في ذلك في كوريا الجنوبية، كما قالت امرأة كورية جنوبية تبلغ من العمر 67 عامًا: ((لست راضية عن الحكومة، التي ينبغي أن تمنح الحرية للشعب)).
MENAFN28092023000089011017ID1107161450