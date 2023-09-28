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الإعلام الأمريكي: إبطاء التطور التكنولوجي الصيني حماقة

9/28/2023 11:15:36 PM
(MENAFN- Al Watan) مع تصاعد التنافس بين كل من أمريكا والصين، ظهرت شكوك في أن الحكومة الأمريكية قررت إبطاء النهضة الاقتصادية للصين، وعلىالأخص في مجالات التطور التكنولوجي، ومن المؤكد أن إدارة بايدن تنفي أن تكون هذه هي أهدافها.
ولكن أظهر مقال حديث أن التصرفات الأمريكية، بما في ذلك محاولات إدارة بايدن، بزيادة الضغط على الصين من خلال حظر تصديرالرقائق، ومعدات أشباه الموصلات، وبرامج مختارة، كما أقنعت حلفاءها، مثل هولندا واليابان، بأن يحذوا حذوها، أنها تسعى وبشكل جادإلى وقف نمو الصين، ومع ذلك، فإن السؤال الكبير هو ما إذا كانت أمريكا قادرة على النجاح في هذه الحملة، والإجابة على الأرجح هي لا،وفقًا لفورين بوليسي. ويشير المقال إلى أن الأوان لم يفت بعد بالنسبة للولايات المتحدة لإعادة توجيه سياستها تجاه الصين، نحو نهج من شأنه أن يخدم الأمريكيينوبقية العالم بشكل أفضل. وأن القرار الذي اتخذته أمريكا بإبطاء التطور التكنولوجي في الصين أشبه بالحماقة، نظرًا لأنها أظهرت مرات عديدة أن التطور التكنولوجيفي الصين لا يمكن وقفه.
الاستثمارات الأمريكية
ففي الآونة الأخيرة، أصدرت إدارة بايدن أمرًا تنفيذيًا يحظر الاستثمارات الأمريكية في الصين التي تنطوي على ((تقنيات ومنتجات حساسةفي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتكنولوجيا المعلومات الكمومية، وقطاعات الذكاء الاصطناعي)) التي ((تشكل تهديدًا حادًا للأمنالقومي بشكل خاص))، بسبب قدرتها على تحقيق تقدم كبير في القدرات العسكرية أو الاستخباراتية أو المراقبة أو القدرات السيبرانية للصين. ولكن شركات أشباه الموصلات الأمريكية تدرك بشكل مؤلم أن الإجراءات الأمريكية ضد الصين في مجال الرقائق ستضر بمصالحها أكثر منالمصالح الصينية. وأصدرت جمعية صناعة أشباه الموصلات الأمريكية بيانًا في 17 يوليو، قالت فيه إن الخطوات المتكررة التي اتخذتهاواشنطن ((لفرض قيود واسعة النطاق وغامضة وأحادية الجانب في بعض الأحيان تهدد بتقليل القدرة التنافسية لصناعة أشباه الموصلاتالأمريكية، وتعطيل سلاسل التوريد، والتسبب في حالة من عدم اليقين الكبير في السوق، وتحفيز الاستمرار)).
حد القدرة
ومنذ إنشاء جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، بُذلت العديد من الجهود للحد من قدرة الصين على الوصول إلى العديد من التقنياتالحيوية أو إيقاف تطورها، بما في ذلك الأسلحة النووية والفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)،وأشباه الموصلات، وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، والذكاء الاصطناعي.
وحاولت الولايات المتحدة أيضًا الحد من هيمنة الصين على السوق في مجال شبكات الجيل الخامس، والطائرات التجارية بدون طيار،والمركبات الكهربائية.
وعلى مر التاريخ، فشلت جهود الإنفاذ الأحادية أو التي تتجاوز الحدود الإقليمية للحد من صعود الصين التكنولوجي، وفي السياق الحالي،تتسبب في إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالشراكات الجيوسياسية الأمريكية طويلة الأمد.
تقيد الأنظمة
وفي عام 1993 حاولت إدارة كلينتون تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا الأقمار الصناعية، واليوم تمتلك الصين حوالي 540 قمرًا صناعيًافي الفضاء، وتطلق منافسًا لستارلينك. تم تطبيق نفس المبدأ مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
وعندما قيدت أمريكا قدرة الصين على الوصول إلى نظام البيانات الجغرافية المكانية في عام 1999، قامت الصين ببساطة ببناء نظامهاالموازي لنظام بيدو العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)، في واحدة من الموجات الأولى من الانفصال التكنولوجي الرئيسي، وفيبعض المقاييس، يعتبر نظام (BeiDou) اليوم أفضل من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وهو أكبر نظام (GNSS) في العالم، حيثيضم 45 قمرًا صناعيًا مقابل 31 قمرًا صناعيًا لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وبالتالي فهو قادر على توفير المزيد من الإشارات فيمعظم العواصم العالمية، وهو مدعوم بـ120 محطة أرضية، مما يؤدي إلى دقة أكبر، ويحتوي على ميزات إشارة أكثر تقدمًا، مثل المراسلة ثنائية الاتجاه.
العين بالعين
وتم تنفيذ العديد من الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن ضد الصين دون الأخذ في الاعتبار قدرة الصين على الانتقام، في حين أن الصينلا تبني فعليًا العديد من المكونات التي لا يمكن استبدالها في مجموعة التكنولوجيا الأمريكية، فإنها تدرك تمامًا أهمية مدخلات المواد الخام(الأتربة النادرة)، والطلب (توليد الإيرادات) في تغذية النظام البيئي للابتكار الأمريكي وتستخدمها الآن للتأثير.
وفي ديناميكية مبدأ العين بالعين الحالية، ستبدأ الصين في الضغط على هذين الطرفين الحاسمين من سلسلة القيمة في الاستجابة للقيودالأمريكية على التكنولوجيا وتصدير رأس المال، وكان الحظر الذي فرضته الصين في يوليو على صادرات الغاليوم والجرمانيوم مجرد طلقةأولى لتذكير أمريكا (وحلفائها المتحالفين) بهيمنة الصين على مجال المعادن النادرة والمعادن المهمة.
وتحتكر تقريبًا معالجة المغنيسيوم والبزموت والتنغستن والجرافيت والسيليكون والفاناديوم والفلورسبار والتيلوريوم والإنديوم والأنتيمونوالباريت والزنك والقصدير، وتهيمن الصين أيضًا على المعالجة المتوسطة للمواد الضرورية لمعظم التطلعات التكنولوجية الحالية والمستقبليةلأمريكا، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس، والتي تعتبر بالغة الأهمية لصناعة السيارات الكهربائية سريعة التطور على مستوى العالم.
ويشير المقال إلى أنه على الرغم من أن أمريكا وغيرها من البلدان المحايدة تمتلك احتياطيات معدنية من العديد من هذه المواد، فمن السذاجةأن نعتقد أن المرء يستطيع ببساطة أن يقلب المفتاح على التعدين والإنتاج، وسوف يستغرق الأمر من ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل لبناءالبنية التحتية اللازمة للاستخراج والمعالجة، بالإضافة للتوظيف وتدريب العمالة الماهرة، أو الحصول على التصاريح التشغيلية والبيئية اللازمةلمثل هذه الأنشطة، وكلاهما يمكن أن يكون مستحيلا، حيث تعتبر معالجة الأتربة النادرة عملية شديدة السمية ومدمرة للبيئة، ومن غير المرجحأن يتم منح مثل هذه الموافقات.
صانع الملوك
ويذكر المقال أن الصين ستلعب دور صانع الملوك في كيفية توزيعها على المواد المعالجة، مما قد يؤدي على الأرجح إلى تقييد الإمدادات إلىشركات التكنولوجيا والدفاع الأمريكية العملاقة.
ويشير الفشل في أخذ قدرات الصين الانتقامية في الاعتبار إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها نهج مدروس وشامل للتعامل مع الصين.
إن التدابير الأمريكية لحرمان الصين من الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدمًا يمكن أن تلحق الضرر بالشركات الأمريكية الكبيرة لصناعةالرقائق أكثر مما تضر الصين.
وتقدر غرفة التجارة أنه إذا قررت الولايات المتحدة حظر مبيعات أشباه الموصلات إلى الصين بشكل كامل، فإن شركاتها ستخسر 83 ملياردولار من الإيرادات السنوية، وستضطر إلى إلغاء 124 ألف وظيفة.
ويتعين عليها أيضًا أن تخفض ميزانياتها السنوية للبحث والتطوير بما لا يقل عن 12 مليار دولار، وإنفاقها الرأسمالي بنحو 13 مليار دولار،وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة قدرتها على المنافسة على المستوى العالمي على المدى الطويل.

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