الإعلام الأمريكي: إبطاء التطور التكنولوجي الصيني حماقة

(MENAFN
- Al Watan) مع تصاعد التنافس بين كل من أمريكا والصين، ظهرت شكوك في أن الحكومة الأمريكية قررت إبطاء النهضة الاقتصادية للصين، وعلىالأخص في مجالات التطور التكنولوجي، ومن المؤكد أن إدارة بايدن تنفي أن تكون هذه هي أهدافها.
ولكن أظهر مقال حديث أن التصرفات الأمريكية، بما في ذلك محاولات إدارة بايدن، بزيادة الضغط على الصين من خلال حظر تصديرالرقائق، ومعدات أشباه الموصلات، وبرامج مختارة، كما أقنعت حلفاءها، مثل هولندا واليابان، بأن يحذوا حذوها، أنها تسعى وبشكل جادإلى وقف نمو الصين، ومع ذلك، فإن السؤال الكبير هو ما إذا كانت أمريكا قادرة على النجاح في هذه الحملة، والإجابة على الأرجح هي لا،وفقًا لفورين بوليسي. ويشير المقال إلى أن الأوان لم يفت بعد بالنسبة للولايات المتحدة لإعادة توجيه سياستها تجاه الصين، نحو نهج من شأنه أن يخدم الأمريكيينوبقية العالم بشكل أفضل. وأن القرار الذي اتخذته أمريكا بإبطاء التطور التكنولوجي في الصين أشبه بالحماقة، نظرًا لأنها أظهرت مرات عديدة أن التطور التكنولوجيفي الصين لا يمكن وقفه.
الاستثمارات الأمريكية
ففي الآونة الأخيرة، أصدرت إدارة بايدن أمرًا تنفيذيًا يحظر الاستثمارات الأمريكية في الصين التي تنطوي على ((تقنيات ومنتجات حساسةفي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتكنولوجيا المعلومات الكمومية، وقطاعات الذكاء الاصطناعي)) التي ((تشكل تهديدًا حادًا للأمنالقومي بشكل خاص))، بسبب قدرتها على تحقيق تقدم كبير في القدرات العسكرية أو الاستخباراتية أو المراقبة أو القدرات السيبرانية للصين. ولكن شركات أشباه الموصلات الأمريكية تدرك بشكل مؤلم أن الإجراءات الأمريكية ضد الصين في مجال الرقائق ستضر بمصالحها أكثر منالمصالح الصينية. وأصدرت جمعية صناعة أشباه الموصلات الأمريكية بيانًا في 17 يوليو، قالت فيه إن الخطوات المتكررة التي اتخذتهاواشنطن ((لفرض قيود واسعة النطاق وغامضة وأحادية الجانب في بعض الأحيان تهدد بتقليل القدرة التنافسية لصناعة أشباه الموصلاتالأمريكية، وتعطيل سلاسل التوريد، والتسبب في حالة من عدم اليقين الكبير في السوق، وتحفيز الاستمرار)).
حد القدرة
ومنذ إنشاء جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، بُذلت العديد من الجهود للحد من قدرة الصين على الوصول إلى العديد من التقنياتالحيوية أو إيقاف تطورها، بما في ذلك الأسلحة النووية والفضاء والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)،وأشباه الموصلات، وأجهزة الكمبيوتر العملاقة، والذكاء الاصطناعي.
وحاولت الولايات المتحدة أيضًا الحد من هيمنة الصين على السوق في مجال شبكات الجيل الخامس، والطائرات التجارية بدون طيار،والمركبات الكهربائية.
وعلى مر التاريخ، فشلت جهود الإنفاذ الأحادية أو التي تتجاوز الحدود الإقليمية للحد من صعود الصين التكنولوجي، وفي السياق الحالي،تتسبب في إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالشراكات الجيوسياسية الأمريكية طويلة الأمد.
تقيد الأنظمة
وفي عام 1993 حاولت إدارة كلينتون تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا الأقمار الصناعية، واليوم تمتلك الصين حوالي 540 قمرًا صناعيًافي الفضاء، وتطلق منافسًا لستارلينك. تم تطبيق نفس المبدأ مع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
وعندما قيدت أمريكا قدرة الصين على الوصول إلى نظام البيانات الجغرافية المكانية في عام 1999، قامت الصين ببساطة ببناء نظامهاالموازي لنظام بيدو العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية (GNSS)، في واحدة من الموجات الأولى من الانفصال التكنولوجي الرئيسي، وفيبعض المقاييس، يعتبر نظام (BeiDou) اليوم أفضل من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وهو أكبر نظام (GNSS) في العالم، حيثيضم 45 قمرًا صناعيًا مقابل 31 قمرًا صناعيًا لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وبالتالي فهو قادر على توفير المزيد من الإشارات فيمعظم العواصم العالمية، وهو مدعوم بـ120 محطة أرضية، مما يؤدي إلى دقة أكبر، ويحتوي على ميزات إشارة أكثر تقدمًا، مثل المراسلة ثنائية الاتجاه.
العين بالعين
وتم تنفيذ العديد من الإجراءات التي اتخذتها إدارة بايدن ضد الصين دون الأخذ في الاعتبار قدرة الصين على الانتقام، في حين أن الصينلا تبني فعليًا العديد من المكونات التي لا يمكن استبدالها في مجموعة التكنولوجيا الأمريكية، فإنها تدرك تمامًا أهمية مدخلات المواد الخام(الأتربة النادرة)، والطلب (توليد الإيرادات) في تغذية النظام البيئي للابتكار الأمريكي وتستخدمها الآن للتأثير.
وفي ديناميكية مبدأ العين بالعين الحالية، ستبدأ الصين في الضغط على هذين الطرفين الحاسمين من سلسلة القيمة في الاستجابة للقيودالأمريكية على التكنولوجيا وتصدير رأس المال، وكان الحظر الذي فرضته الصين في يوليو على صادرات الغاليوم والجرمانيوم مجرد طلقةأولى لتذكير أمريكا (وحلفائها المتحالفين) بهيمنة الصين على مجال المعادن النادرة والمعادن المهمة.
وتحتكر تقريبًا معالجة المغنيسيوم والبزموت والتنغستن والجرافيت والسيليكون والفاناديوم والفلورسبار والتيلوريوم والإنديوم والأنتيمونوالباريت والزنك والقصدير، وتهيمن الصين أيضًا على المعالجة المتوسطة للمواد الضرورية لمعظم التطلعات التكنولوجية الحالية والمستقبليةلأمريكا، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس، والتي تعتبر بالغة الأهمية لصناعة السيارات الكهربائية سريعة التطور على مستوى العالم.
ويشير المقال إلى أنه على الرغم من أن أمريكا وغيرها من البلدان المحايدة تمتلك احتياطيات معدنية من العديد من هذه المواد، فمن السذاجةأن نعتقد أن المرء يستطيع ببساطة أن يقلب المفتاح على التعدين والإنتاج، وسوف يستغرق الأمر من ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل لبناءالبنية التحتية اللازمة للاستخراج والمعالجة، بالإضافة للتوظيف وتدريب العمالة الماهرة، أو الحصول على التصاريح التشغيلية والبيئية اللازمةلمثل هذه الأنشطة، وكلاهما يمكن أن يكون مستحيلا، حيث تعتبر معالجة الأتربة النادرة عملية شديدة السمية ومدمرة للبيئة، ومن غير المرجحأن يتم منح مثل هذه الموافقات.
صانع الملوك
ويذكر المقال أن الصين ستلعب دور صانع الملوك في كيفية توزيعها على المواد المعالجة، مما قد يؤدي على الأرجح إلى تقييد الإمدادات إلىشركات التكنولوجيا والدفاع الأمريكية العملاقة.
ويشير الفشل في أخذ قدرات الصين الانتقامية في الاعتبار إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها نهج مدروس وشامل للتعامل مع الصين.
إن التدابير الأمريكية لحرمان الصين من الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدمًا يمكن أن تلحق الضرر بالشركات الأمريكية الكبيرة لصناعةالرقائق أكثر مما تضر الصين.
وتقدر غرفة التجارة أنه إذا قررت الولايات المتحدة حظر مبيعات أشباه الموصلات إلى الصين بشكل كامل، فإن شركاتها ستخسر 83 ملياردولار من الإيرادات السنوية، وستضطر إلى إلغاء 124 ألف وظيفة.
ويتعين عليها أيضًا أن تخفض ميزانياتها السنوية للبحث والتطوير بما لا يقل عن 12 مليار دولار، وإنفاقها الرأسمالي بنحو 13 مليار دولار،وهذا من شأنه أن يزيد من صعوبة قدرتها على المنافسة على المستوى العالمي على المدى الطويل.
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