إقبال كبير على البودكاست لدى الأمريكيين

(MENAFN
- Al Watan) بعد الزيادة المطردة في الاستماع إلى البودكاست على مدى العقد الماضي، أصبح البودكاست جزءًا كبيرًا من الروتين العادي - والنظام الغذائي الإخباري - للعديد، وخاصة البالغين الأصغر سنًا.
استمع نصف البالغين في الولايات المتحدة إلى البودكاست في العام الماضي، وفقًا لمسح جديد أجراه مركز بيو للأبحاث، بما في ذلك واحد من كل خمسة أفادوا أنهم يستمعون إلى البودكاست عدة مرات على الأقل في الأسبوع. ومن بين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، يستمع حوالي الثلث إلى ملفات البودكاست بهذا التردد.
يعد مشهد البودكاست اليوم مشهدًا مترامي الأطراف، حيث يضم موضوعات تتراوح من الرياضة والدين إلى السياسة والترفيه، وهو يجذب أعدادًا كبيرة من المستمعين الذين يلجأون إلى البودكاست لمجموعة متنوعة من الأسباب.
ومع تنوع الموضوعات التي يطرحها رواد البودكاست، تكون الكوميديا والثقافة الأكثر إقبالًا، حيث يقول ما يقرب من نصف مستمعي البودكاست إنهم يستمعون بانتظام إلى البودكاست حول الكوميديا (47%) والترفيه والثقافة الشعبية والفنون (46%)، بينما يلجأ حوالي أربعة من كل عشرة (41%) إلى البودكاست حول السياسة والحكومة. تشمل المواضيع الشائعة الأخرى العلوم والتكنولوجيا والتاريخ والجريمة الحقيقية. أنواع مختلفة من التفاعل
يتفاعل العديد من المستمعين أيضًا مع البودكاست بطرق أخرى غير الاستماع، مثل مشاهدة فيلم أو قراءة كتاب بسبب البودكاست، أو متابعة البودكاست، أو شراء منتج تم الإعلان عنه. حتى أن حوالي ثلث المستمعين (36%) يقولون إنهم جربوا تغيير نمط الحياة - مثل ممارسة التمارين الرياضية أو كتابة اليوميات - بسبب البث الصوتي الذي استمعوا إليه. ثقة أعلى من مصادر الأخبار الأخرى
ما يقرب من تسعة من كل عشرة ممن يسمعون الأخبار على البودكاست يتوقعون أن تكون دقيقة.
عندما يسمع الأمريكيون عن الأخبار في ملفات البودكاست التي يستمعون إليها، فإنهم ينظرون إليها إلى حد كبير على أنها دقيقة. ومن بين أولئك الذين يستمعون إلى الأخبار التي تمت مناقشتها على البودكاست، تقول أغلبية كبيرة (87%) إنهم يتوقعون أن تكون دقيقة في الغالب، مقارنة بحوالي واحد من كل عشرة يقولون إنهم يتوقعون أن تكون غير دقيقة في الغالب.
وهذا مستوى أعلى بكثير من الثقة لدى الأشخاص في بعض مصادر الأخبار والمعلومات الأخرى. على سبيل المثال، في سؤال مختلف قليلًا تم طرحه على الأمريكيين الذين يحصلون على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2020، قال 39% من مستهلكي أخبار وسائل التواصل الاجتماعي إنهم يتوقعون أن تكون الأخبار التي يرونها دقيقة إلى حد كبير، بينما قال الأغلبية (59%) إنهم يتوقعون أن تكون الأخبار التي يرونها دقيقة إلى حد كبير. معلومات تزيد رواج البودكاست
يقول العديد من مستمعي البودكاست أيضًا إن الأخبار التي يتلقونها هناك تتضمن معلومات لم يكونوا ليسمعوا عنها في أي مكان آخر. ما يقرب من ثلاثة أرباع الأمريكيين الذين يحصلون على الأخبار عبر البودكاست (73%) يقولون إن هذا يحدث في بعض الأحيان على الأقل، بما في ذلك ثلاثة من كل عشرة يقولون إنهم كثيرًا ما يسمعون أخبارًا فريدة من نوعها عبر البودكاست.
يقول العديد من الذين يستمعون إلى الآراء السياسية في البودكاست إنهم يتفقون إلى حد كبير مع ما يسمعونه. ومن بين أولئك الذين يسمعون التعليقات السياسية، يقول حوالي النصف (47%) إن هذه الآراء تتوافق في الغالب مع آرائهم، بينما يقول 7% فقط عكس ذلك. ومع ذلك، يقول ما يقرب من النصف (46%) إنهم يتعرضون لمزيج متساوٍ من وجهات النظر السياسية. جماهيرية شابة
يستمع الأمريكيون الأصغر سنًا إلى البودكاست، ويلجأون إليه لأسباب مختلفة عن المستمعين الأكبر سنًا.
كما هو الحال مع العديد من العادات الرقمية الأخرى، فإن البالغين الأصغر سنًا هم أكثر استماعا إلى البودكاست من الفئات العمرية الأكبر سنًا - وبهامش واسع. استمع ثلثا الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عامًا إلى البث الصوتي في الأشهر الـ 12 الماضية، مقارنة بأقل من الثلث (28%) ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر.
إضافة إلى ذلك، يميل المستمعون الأصغر سنًا إلى الاستماع إلى البودكاست بشكل متكرر أكثر من المستمعين الأكبر سنًا. من بين مستمعي البودكاست، يقول ما يقرب من النصف (48%) من المجموعة الأصغر سنًا إنهم يستمعون على الأقل عدة مرات في الأسبوع، مقابل حوالي ربع (27%) أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر. وهذا يعني أن حوالي ثلث جميع البالغين في الولايات المتحدة تحت سن 30 عامًا (32%) أفادوا أنهم يستمعون إلى البودكاست عدة مرات على الأقل في الأسبوع؛ وينطبق الشيء نفسه على 8% فقط من أولئك الذين ينتمون إلى المجموعة الأكبر سنًا.
تختلف أيضًا أسباب لجوء الأمريكيين إلى البودكاست حسب العمر. يقول معظم مستمعي البودكاست الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عامًا إن الترفيه (75%) أو وجود شيء للاستماع إليه أثناء القيام بشيء آخر (70%) هي الأسباب الرئيسية التي تجعلهم يستمعون إلى البودكاست. تشير نسبة أقل بكثير من المستمعين الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر إلى الترفيه (30%) كسبب رئيسي لاستماعهم إلى البودكاست، وعدد أقل (22%) يستمعون إلى البودكاست في الخلفية أثناء القيام بأشياء أخرى.
وفي الوقت نفسه، فإن السبب الرئيسي الأكثر شيوعًا الذي يشير إليه مستمعو البودكاست الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق للاستماع إلى البودكاست هو التعلم (61%).
MENAFN28092023000089011017ID1107161448