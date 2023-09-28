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إقبال كبير على البودكاست لدى الأمريكيين

9/28/2023 11:15:36 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد الزيادة المطردة في الاستماع إلى البودكاست على مدى العقد الماضي، أصبح البودكاست جزءًا كبيرًا من الروتين العادي - والنظام الغذائي الإخباري - للعديد، وخاصة البالغين الأصغر سنًا.
استمع نصف البالغين في الولايات المتحدة إلى البودكاست في العام الماضي، وفقًا لمسح جديد أجراه مركز بيو للأبحاث، بما في ذلك واحد من كل خمسة أفادوا أنهم يستمعون إلى البودكاست عدة مرات على الأقل في الأسبوع. ومن بين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، يستمع حوالي الثلث إلى ملفات البودكاست بهذا التردد.
يعد مشهد البودكاست اليوم مشهدًا مترامي الأطراف، حيث يضم موضوعات تتراوح من الرياضة والدين إلى السياسة والترفيه، وهو يجذب أعدادًا كبيرة من المستمعين الذين يلجأون إلى البودكاست لمجموعة متنوعة من الأسباب.
ومع تنوع الموضوعات التي يطرحها رواد البودكاست، تكون الكوميديا والثقافة الأكثر إقبالًا، حيث يقول ما يقرب من نصف مستمعي البودكاست إنهم يستمعون بانتظام إلى البودكاست حول الكوميديا (47%) والترفيه والثقافة الشعبية والفنون (46%)، بينما يلجأ حوالي أربعة من كل عشرة (41%) إلى البودكاست حول السياسة والحكومة. تشمل المواضيع الشائعة الأخرى العلوم والتكنولوجيا والتاريخ والجريمة الحقيقية.
أنواع مختلفة من التفاعل
يتفاعل العديد من المستمعين أيضًا مع البودكاست بطرق أخرى غير الاستماع، مثل مشاهدة فيلم أو قراءة كتاب بسبب البودكاست، أو متابعة البودكاست، أو شراء منتج تم الإعلان عنه. حتى أن حوالي ثلث المستمعين (36%) يقولون إنهم جربوا تغيير نمط الحياة - مثل ممارسة التمارين الرياضية أو كتابة اليوميات - بسبب البث الصوتي الذي استمعوا إليه.
ثقة أعلى من مصادر الأخبار الأخرى
ما يقرب من تسعة من كل عشرة ممن يسمعون الأخبار على البودكاست يتوقعون أن تكون دقيقة.
عندما يسمع الأمريكيون عن الأخبار في ملفات البودكاست التي يستمعون إليها، فإنهم ينظرون إليها إلى حد كبير على أنها دقيقة. ومن بين أولئك الذين يستمعون إلى الأخبار التي تمت مناقشتها على البودكاست، تقول أغلبية كبيرة (87%) إنهم يتوقعون أن تكون دقيقة في الغالب، مقارنة بحوالي واحد من كل عشرة يقولون إنهم يتوقعون أن تكون غير دقيقة في الغالب.
وهذا مستوى أعلى بكثير من الثقة لدى الأشخاص في بعض مصادر الأخبار والمعلومات الأخرى. على سبيل المثال، في سؤال مختلف قليلًا تم طرحه على الأمريكيين الذين يحصلون على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2020، قال 39% من مستهلكي أخبار وسائل التواصل الاجتماعي إنهم يتوقعون أن تكون الأخبار التي يرونها دقيقة إلى حد كبير، بينما قال الأغلبية (59%) إنهم يتوقعون أن تكون الأخبار التي يرونها دقيقة إلى حد كبير.
معلومات تزيد رواج البودكاست
يقول العديد من مستمعي البودكاست أيضًا إن الأخبار التي يتلقونها هناك تتضمن معلومات لم يكونوا ليسمعوا عنها في أي مكان آخر. ما يقرب من ثلاثة أرباع الأمريكيين الذين يحصلون على الأخبار عبر البودكاست (73%) يقولون إن هذا يحدث في بعض الأحيان على الأقل، بما في ذلك ثلاثة من كل عشرة يقولون إنهم كثيرًا ما يسمعون أخبارًا فريدة من نوعها عبر البودكاست.
يقول العديد من الذين يستمعون إلى الآراء السياسية في البودكاست إنهم يتفقون إلى حد كبير مع ما يسمعونه. ومن بين أولئك الذين يسمعون التعليقات السياسية، يقول حوالي النصف (47%) إن هذه الآراء تتوافق في الغالب مع آرائهم، بينما يقول 7% فقط عكس ذلك. ومع ذلك، يقول ما يقرب من النصف (46%) إنهم يتعرضون لمزيج متساوٍ من وجهات النظر السياسية.
جماهيرية شابة
يستمع الأمريكيون الأصغر سنًا إلى البودكاست، ويلجأون إليه لأسباب مختلفة عن المستمعين الأكبر سنًا.
كما هو الحال مع العديد من العادات الرقمية الأخرى، فإن البالغين الأصغر سنًا هم أكثر استماعا إلى البودكاست من الفئات العمرية الأكبر سنًا - وبهامش واسع. استمع ثلثا الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عامًا إلى البث الصوتي في الأشهر الـ 12 الماضية، مقارنة بأقل من الثلث (28%) ممن تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر.
إضافة إلى ذلك، يميل المستمعون الأصغر سنًا إلى الاستماع إلى البودكاست بشكل متكرر أكثر من المستمعين الأكبر سنًا. من بين مستمعي البودكاست، يقول ما يقرب من النصف (48%) من المجموعة الأصغر سنًا إنهم يستمعون على الأقل عدة مرات في الأسبوع، مقابل حوالي ربع (27%) أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر. وهذا يعني أن حوالي ثلث جميع البالغين في الولايات المتحدة تحت سن 30 عامًا (32%) أفادوا أنهم يستمعون إلى البودكاست عدة مرات على الأقل في الأسبوع؛ وينطبق الشيء نفسه على 8% فقط من أولئك الذين ينتمون إلى المجموعة الأكبر سنًا.
تختلف أيضًا أسباب لجوء الأمريكيين إلى البودكاست حسب العمر. يقول معظم مستمعي البودكاست الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 29 عامًا إن الترفيه (75%) أو وجود شيء للاستماع إليه أثناء القيام بشيء آخر (70%) هي الأسباب الرئيسية التي تجعلهم يستمعون إلى البودكاست. تشير نسبة أقل بكثير من المستمعين الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر إلى الترفيه (30%) كسبب رئيسي لاستماعهم إلى البودكاست، وعدد أقل (22%) يستمعون إلى البودكاست في الخلفية أثناء القيام بأشياء أخرى.
وفي الوقت نفسه، فإن السبب الرئيسي الأكثر شيوعًا الذي يشير إليه مستمعو البودكاست الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فما فوق للاستماع إلى البودكاست هو التعلم (61%).

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