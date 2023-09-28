Friday, 29 September 2023 09:26 GMT

نابغة علمية سبب للتخلف والركود

9/28/2023 11:15:36 PM
(MENAFN- Al Watan) مسألة المنهج في التاريخ، خصوصا تاريخ العلم، لها أهمية قصوى، حيث إن أسلوب المعرفة الصحيحة لكشف الحقائق له أهمية أعظم من الفلسفة والعلم والموهبة. نحن نعلم أن أوروبا في القرون الوسطى كانت غارقة في ظلام الجمود والركود مدة ألف سنة، وبعدها تحولت فجأة من مرحلة الركود والجمود إلى حركة إصلاحية شاملة في العلم والفن والأدب والقضايا الإنسانية والحياة الاجتماعية، وبعدئذ كانت هذه الحركة الإصلاحية والنهضة الفكرية بالذات منطلقا لإيجاد المدنية والثقافة الحديثة في العصر الحاضر. في هذه الحالة يجب أن نسأل أنفسنا لماذا توقفت أوروبا ألف سنة؟ وكيف تمكنت فجأة من تغيير اتجاهها؟ وفي مدة قرنين أو ثلاثة تمكنت من أن تكتشف الحقائق التي لم تصل إليها طيلة ألف عام!. هذا سؤال خطير ومهم، وربما يكون أهم وأعقد سؤال ينبغي أن يجيب عنه العلم.
لا شك أن هناك عوامل متعددة سببت هذا الركود والتوقف في أوروبا بالقرون الوسطى. كما أن هناك أسبابا مختلفة أيقظت أوروبا فجأة، ووضعتها على طريق النهضة والرقي والتقدم السريع المدهش. وفي هذا المجال، يجب أن أشير إلى أن العامل الأساسي في تخلف الفكر الأوروبي والمدنية والثقافة في أوروبا بالسنوات الألف من القرون الوسطى كان هو المنهج الأرسطي المعتمد على القياس، وعندما تغيرت هذه النظرة إلى الأشياء والقضايا تغير معها العلم والعالم والمجتمع، وتغيرت معها الحياة الإنسانية، فالحديث هنا إذن عن الثقافة والفكر والنهضة العلمية. لذلك، فإن تغيير المنهج والأسلوب كان هو السبب الرئيسي لهذه النهضة الحديثة. ولو كان يبدو، بحسب الظاهر، أن السبب المباشر لهذا التغيير هو تبديل نظام الإقطاع بالنظام البرجوازي، وكان ذلك بتأثير من انفتاح الغرب المسيحي على الشرق الإسلامي في أيام الحروب الصليبية.
إذن، فالمنهج له تأثير كبير في إيجاد التقدم أو الانحطاط، والمنهج العلمي المتبع هو الذي يسبب الركود والتخلف أو يفجر الحركة والتقدم، وليس النبوغ العلمي، فمثلا في القرن الرابع والخامس قبل الميلاد نبغ في الفلسفة والعلوم عمالقة لم يكن يلحق بهم نوابغ القرن الثالث والرابع والخامس عشر الميلادي، فلا ريب أن أرسطو كان أعظم نبوغا من فرانسيس بيكون، وأفلاطون كان أنبغ من روجر بيكون. لكن لماذا أصبح هؤلاء الأفراد الذين هم أقل درجة في النبوغ من أرسطو وأفلاطون رواد النهضة العلمية، بينما كان أولئك النوابغ أنفسهم سببا لركود القرون الوسطى وتوقف ألف سنة فيها؟ لماذا يصبح نابغة علمية في العالم سببا للتخلف والركود، ويصبح رجل متوسط النبوغ سببا للتقدم العلمي والنهضة الاجتماعية؟.
الجواب هو أن الثاني وجد المنهج الصحيح للتفكير، وفي هذا الطريق يتمكن حتى المتوسط في العلم أن يصل إلى الحقيقة، بينما النابغة العظيم إذا جهل المنهج القويم للتفكير، فإنه لا يتمكن أن يستفيد شيئا من نبوغه
.1974*
* كاتب وباحث إيراني (( 1933 - 1977 "

MENAFN28092023000089011017ID1107161447

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث