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الذكاء الاصطناعي: دير بالك على صوتك

9/28/2023 11:15:36 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)عندما كتب الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله: ((صوتك يكفيني بلا شوف)) وتجلت روعة القصيدة بصوت الفنانة أريام، لم يدر بخلده - رحمه الله - أن ((الصوت)) الذي هو غاية أمنيات العاشق ((الملهوف)) سيكون خطرًا على صاحبه في ظل هذه الثورة الرقمية؛ ((المخيفة)) أحيانًا!.
(2)
عندما سمعت ((كريستيانو رونالدو)) يغني ((الأماكن))، والرئيس الأمريكي السابق ((دونالد ترمب)) يغني ((مسيطرة.. همشيك مسطرة))، والست ((أم كلثوم)) تغني ((يكتشف الغامض والمثير.. يستنتج بالعقل الكثير.. كونان الرجل الصغير))، أدركت مدى خطورة هذه التقنية إلى درجة أنني أعتقد أن الأدلة الجنائية سوف تستبعد - مستقبلا - ((قرينة الصوت)) من الجرائم.
(3)
نسخ الصوت في الذكاء الاصطناعي بلغ مراحل من الخطر، بالقدر الذي بلغه من ((السخف))، وتفاجأت بداعية شهير يتحدث وإذ بالمتحدث يقول إنه ليس الداعية وإنما هي ((التقنية))!، الخوف -هنا- من فتاوى مزورة، وبالتالي يمكن استنساخ أصوات ((المشاهير)) لخلق فتنة وإلحاق الضرر بالفرد والمجتمع.
(4)
المقاطع الصوتية مرفوضة كدليل اليوم!، وأخشى من يوم نرفض فيه ((الفيديو))!، بل سنعاني من ليالٍ نشك فيها بالدليل الواقعي الملموس، هذا عالم مجنون!.
(5)
أصابنا ((الخبث الاصطناعي)) بالريبة!، حتى أمسينا لم نعد بحاجة لمفسر أحلام، بل لمفسر واقع!.
(6)قالت مايكروسوفت إن لديها برنامجا جديدا يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي قادرا على نسخ صوت أي شخص خلال 3 ثوانٍ من تسجيلاته الصوتية، من جهتها تحذر ((السُلطات)) من اتصالات مشبوهة تستنسخ الصوت وتستخدمه بالنصب والاحتيال.
(7)
القانون يجب أن يقول كلمته، يجب وضع حد لهذا ((الذكاء)).. الأمر ليس مزحة.

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