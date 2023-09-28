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آليات اجتماعية تزيد عدد الروايات المطبوعة

9/28/2023 11:15:36 PM
(MENAFN- Al Watan) ما وظيفة الأدب والرواية، على الأخص في المجتمع العربي اليوم، ما دوره؟ ومهمته؟ وفاعليته؟ أتصور أن تلك القضية تلح بلا شك على ضمائر معظم الروائيين والنقاد، وخاصة عندنا في مصر وفي العالم العربي على السواء. لست أزعم أن عندي إجابة جاهزة في هذا الموضوع.. أميل للتكلم بلسان القصاص والروائي أولا، ثم بعد ذلك ربما بلسان المهموم بالمسائل الثقافية عامة. عندما أقول إنه يخامرني شك كبير في أن عمل الروائي العربي الأصيل المبدع (أيا كان تحديد معايير الأصالة والإبداع إن كان لها معايير مسبقة) يستطيع أن يقوم بوظيفة فعالة مؤثرة على الآليات الاجتماعية بشكل مباشر وملموس وعلى المدى القريب وخاصة في المرحلة الراهنة التي ما زالت فيها الأمية الأبجدية لا تقل في أحسن العروض عن نسبة 50 % وما زالت الأمية الثقافية إن صح هذا التعبير شائعة وبشكل أخص بعد أن ارتفع مد وسائل الإعلام الجماهيرية وأصبحت فنون (بيع) المنتجات الفنية التي تتخذ مظهر الفن أبرع وأدق وأكثر سطوة.
أتصور أن الرواية المكتوبة والمطبوعة التي يمكن أن نعتبرها مما ينتمي إلى الفن الرفيع أو الكتابة الجيدة أصبحت على هامش حياتنا الاجتماعية، جدًا. لكن هذا لا يعني أنه من المقبول أو حتى من الممكن أن تنفي من البداية وظيفة الأدب والرواية.
أتصور أن ثم إحساسًا يزداد في العالم العربي وخاصة في الفترة الأخيرة، بأن المثقف عامة والكاتب والروائي خاصة معزول عن المجتمع، وأنه كم مهمل وأنه ليست له فاعلية وليست له سلطة وليست له فرصة المشاركة في اتخاذ القرار الذي يهمه كما يهم مجتمعه. صورة تبدو قاتمة حقًا، في الوقت الذي نكاد نتفق فيه جميعًا على المظاهر الملموسة للأزمة التي يمر بها الأدب في البلاد العربية على اختلاف الدرجة والمستوى. تمزق الكاتب وعزلته، سيادة القيم الاستهلاكية، مشكلة الأمية، وقلة بل ندرة القراءة، قصور التعليم، نزيف دم الكتاب والفنانين في مجاري العمل الإداري والمكتبي، طغيان التسلية السهلة التي تحمل تدميرًا خفيًا للقيم الثقافية، سيطرة أجهزة المؤسسات وأجهزة الإعلام، وتسخير مؤسسات الثقافة لخدمتها. ومع ذلك فإن مقاومة هذه الأزمة والسعي الدائب إلى حصارها والخروج من إسارها لم يتوقف في أي وقت من الأوقات. ولكن أولًا دعونا نفكر قليلًا أو ننظر قليلًا هل حقيقة اختفى دور الكاتب في المجتمع؟
لا يمكن للأدب أن يجد لنفسه دورًا في وسط مجتمع تزداد فيه سطوة الأجهزة الإعلامية التي تلعب فيها الصورة دورًا سائدًا.
((هل أصبحت هذه الأجهزة من القوة بحيث لا يملك أحد، كاتبًا أو قارئًا إلا أن يكون مجرد ترس دوار فيها؟ أظن لا.
إن استقراء الواقع يشير إلى الإجابة في ناحية الأمل لا في ناحية اليأس، ولكن هذا طبعًا يتوقف على عوامل كثيرة جدًا. من البداية لا أقطع بأنه ليس للأدب دور - دور اجتماعي حاسم على الأقل - كما أني لا أقطع بأنه له دور.
الاحتمالان مطروحان والإجابة تتوقف على عوامل عدة. أتصور أن هناك عند الكتاب والروائيين والفنانين بصفة عامة إيمان يتجاوز معطيات الواقع، يستمد من الواقع عناصر معينة ولكنه لا يسلم لها بكل الحتمية التي تبدو أنها تومئ إليها بمعنى ما؛ إيمانًا بأن للأدب وظيفة.
ويشارك جمهور القراء - ضمنًا على الأقل - في هذا الإيمان. يبدو لي من مجرد أن المشكلة مثارة باستمرار، وأن الإلحاح عليها وتقليب أوجهها لا يتوقف جيلا وراء جيل، إنها تعكس عنصرًا واقعيًا. لو أن المشكلة كانت مجرد مشكلة تدور بين الكاتب ونفسه، لو كانت مشكلة تدخل في نطاق ما يصح أن نسميه (ذاتية بحتة) لما كان لها هذا التكرار وهذا الإلحاح. إذن فهذا كله يشير إلى وجود احتياج قائم وحقيقي، حتى على المستوى الاجتماعي، احتياج يعبر باستمرار عن ذاته لعله احتياج فطري يبحث دائمًا عن التحقيق.
فلنقل إذن إن هيمنة الصورة من داخل هيمنة الأجهزة التقنية والمؤسسات الإعلامية ما زالت موضع سؤال. وأظن أنها ستظل دائمًا موضع سؤال. ولنقل إن الأدب المكتوب مهما بدا عتيقًا عفا عليه الزمن سيظل فعالًا ومثيرًا للخيال وحافزًا للمشاركة الإيجابية وللجهد الخلاق من جانب القارئ.. دعك طبعًا من الإشارة المفصحة التي تقول إن عدد الروايات المطبوعة يزداد يومًا بعد يوم في عصر التليفزيون والفيديو، وإن عدد قراء الرواية بحكم آليات اجتماعية واضحة يزداد، بل الروايات (بغض النظر الآن عن مستواها الفني) يزداد عدد صفحاتها ويكبر حجمها، ودعك من أن التليفزيون أحيانًا يسهم في اجتذاب القراء إلى عدد أكبر من الروايات سواء بأن يقدمها مصورة أو بأن يخدمها بالندوة والتقديم والتعليق إلخ. هذه الظواهر كلها جديرة بأن تجعل هذه المشكلة موضع سؤال دائم.
التليفزيون يسهم في اجتذاب القراء إلى عدد أكبر من الروايات سواء بأن يقدمها مصورة أو يخدمها بالندوة والتقديم والتعليق.
1989*
* كاتب وروائي مصري ((1926 - 2015)).

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