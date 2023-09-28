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العقاد في مصاف بول فاليري وإليوت وكافكا

9/28/2023 11:15:36 PM
(MENAFN- Al Watan) عندما اقتربت الحرب العالمية الأولى من ختامها، بعد أن طحن العالم طحنًا في رحاها، نظم شاعرنا الأستاذ عباس محمود العقاد قصيدته ((ترجمة شيطان)). وكان العقاد عندئذ قد أوشك على الثلاثين من عمره، فجاءت القصيدة - كما يقول الشاعر عنها في مقدمة ثرية قصيرة قدمها بها - لفحة من نار الحرب وغيمة من دخانها، وما هي إلا سنوات قلائل بعد قصيدة العقاد، حتى ظهرت في الإنجليزية أخت لها، تنتمي معها إلى أسرة من الشعر واحدة، وأعني بها قصيدة ت. س. إليوت الأرض اليباب، التي جاءت هي الأخرى لفحة من نار الحرب العالمية الأولى، وغيمة من دخانها.
والحق أن الأدب في أوروبا، بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، قد اجتاز مرحلة تستوقف النظر: وهي مرحلة حقيقة هنا بالذكر، لأنها ستلقي ضوءًا على قصيدة العقاد؛ فلقد أحس نوابغ الأدباء أن القيم الإنسانية قد أهدرت إهدارًا، وأن الغلبة قد أصبحت للطعام ومن هم دون الطعام، فكأنما زمام العالم قد بات في أيدي الدهماء، هم الذين يسوقون أصحاب المواهب بدل أن يساقوا، ويسوسون بدل أن يساموا؛ فماذا يصنع صاحب الموهبة الأدبية إلا أن يثور من أجل كرامة الأدب؟ ماذا يصنع سوى أن يقيم حاجزا بينه وبين هؤلاء الدهماء؛ إنه لم يخلق ليكون أداة لتسلية هؤلاء، إنما خلق ليكون لهم منارة وهداية، فإذا عز عليهم أن يهتدوا وأن يستنيروا فلا على الأديب من حرج إذا هو أبى واستكبر، وانطوى على نفسه انطواء لا تتسلل منه إلى أعين الدهماء إلا بناءات أدبية صعبة مسيرة لا يقربها إلا الدارسون؛ فلم يعد معيار الأثر الأدبي عندئذ هو كم من الناس قد أقبلوا على هذا الأثر، وكم طبعة طبع هذا الديوان، بل أصبح المعيار هو هل جاء الأثر الأدبي إضافة جديدة جادة للتاريخ الأدبي كله؟ فلقد أراد أدباء ما بعد الحرب الأولى مباشرة أن يسدلوا الستار على مأساة بشرية صنعتها غفلة الحمقى، ليفرغوا إلى فنهم الخالص؛ ولكي يفرقوا بين أنفسهم وبين أدباء ما قبل الحرب، كان لا بد لهم - فوق عنايتهم بجدة المضمون - أن تجيء الصورة هي الأخرى جديدة؛ على أن أهم طابع يطبعهم جميعًا هو الغوص في أعماق أنفسهم، كأنما الأديب قد أصبح راهبًا يلوذ بصومعته التي لا شأن لأحد بها سواه. جاء أدب ما بعد الحرب أدبًا خاصًا أريد به خاصة الخاصة، ولم يحسب القارئ العادي حسابًا، لا بل لم يكن يكفي أدباء ذلك العهد أن يغضوا أنظارهم عن القارئ العادي وما ينشده من تزجية لفراغه، بل تعمدوا أن يحولوا بين أدبهم وبين أمثال هذا القارئ، بأسوار يقيمونها من عمق في المادة وصعوبة في العرض وكثرة في الإشارات التي لا تفهم إلا بعد مراجعات أدبية كثيرة ومقارنات ودراسة متأنية متروية: أفكانت مجرد مصادفة هي التي جمعت في عام واحد (هو عام 1922 قصيدة ت. س. إليوت (الأرض اليباب) وقصة جيمس جويس (يولسيز) وهما ما هما عليه من عسر وعمق معًا؟ ثم هل كانت مصادفة عمياء أن يسبقهما مباشرة شعر بول فاليري في قصيدة (مقبرة عند شاطئ البحر) عام 1920، وأن يلحقهما فورًا قصة (الجبل المسحور) لتوماس مان (1924) وقصة فيرجينيا وولف (مسز دالواي) (1925) و(الحصن) (1926) لكافكا؟ أكانت مصادفة أن تزدحم كل هذه الآثار الأدبية في خمسة أعوام تعقب الحرب العالمية الأولى، وهي كلها آثار تلتقي في صعوبة المأخذ وعسر المثال، وفي بعد الغور واتساع الأفق، وفي الانطوائية التي تأنف أن تضرب في زحمة الناس؟ كلا، لم تكن هذه كلها مصادفات، عمياء، ولا كان من قبيل المصادقة أن تجيء قصيدة العقاد، ترجمة شيطان في أوائل هذه الفترة نفسها، ولست أشك لحظة واحدة في أنه لو كانت هذه القصيدة قد نظمت بالإنجليزية أو الفرنسية، واتخذت موضعها من تاريخ الأدب الأوروبي، لما ذكرت تلك الآثار بما بينها من طابع مشترك، إلا وتذكر في طليعتها قصيدة العقاد، لأنها بالطابع نفسه عسرًا وعمقًا واتساعًا وانطوائية تزدري أن تتوجه بالخطاب إلى عامة القراء؛ فهي وحيدة نوعها في الشعر العربي كله، وهي آية فريدة تستطيع أن تجمع حولها خيوط عصرها، كما هي الحال دائمًا بالنسبة إلى الآثار الأدبية الكبرى؛ فانظر كم قيل مثلا عن: الأرض الياب، وكم قيل عن، بولسيز: من حيث هما قطبان يدور حولهما أدب العصر؛ فهكذا كان ينبغي أن يكون الأمر بالنسبة إلى قصيدة العقاد ((ترجمة شيطان)) لو أن حركة النقد عندنا سارت عن بصيرة وعلى هدى؛ على أن أمرها لم يغب عن ناقد نافذ كالدكتور طه حسين، فقال في العقاد بصفة عامة وفي هذه القصيدة بصفة خاصة (في حفل تكريمي أقيم للعقاد عام 1934): (إنني أجد عند العقاد ما لا أجده عند غيره من الشعراء. وإن شئت فإني لا أجد عند العقاد ما أجده عند غيره من الشعراء، لأني حين أسمع شعر العقاد أو حين أخلو إلى شعر العقاد (وما أبرع الدكتور طه في هذا الاستدراك السريع، لأن شعر العقاد يحتاج إلى خلوة الدرس العميق، وليس هو شبيهًا بضربات الطبل التي قد تهز الآذان هزًا ثم لا يصل منها إلى النفس شيء فإنما أسمع نفسي أو أخلو إلى نفسي، إنما أرى صورة قلبي وصورة قلب الجيل الذي نعيش فيه...... إنني لا أقول لنفسي: قد قرأت هذا الكلام من قبل، أو أين قرأت هذا؟ أفي شعر البحتري أم عند أبي تمام، أم سبق أبو نواس إلى مثل هذا الكلام؟ كلا؛ إنما تقرؤون العقاد فتقرؤونه وحده، لأن العقاد ليس مقلدًا، ولا يستطيع أن يقلد، ولو حاول التقليد لفسدت شخصيته.
وها هي ذي حياة الشيطان كما ترجم له العقاد؛ نثرها ليطرد سياق الحديث، ولنتيح لأنفسنا فرصة التسلل إلى ما وراء الكلمات هنا وهناك.
الصائغ هو الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، ومكان الصباغة هو قاع الجحيم، وزمانها غسق الظلماء، والمصوغ هو شيطان صاغه الله ليرمي الأرض به، وأن تجريد كلمة شيطان من أداة التعريف، ليدل على أنه واحد من زمرة، فليس هو مقصود لذاته، ولكنه قصد لمهمة التي أريد له أن يؤديها، وهي أن ترمى الأرض به ليكون لأهل الأرض عبرة؛ فإذا طلب من سائر الإنس والجن أن يعبدوا الله شكرًا على أنه خلقهم من عدم، فلا يطلب مثل هذا الشكر من شيطان كهذا، وعلام الشكر وقد كتب له السوء قبل أن يظهر إلى الوجود؟ والله في ذلك كله عليم وقادر؛ فهو يعلم ما لسنا نعلمه من حكمة وراء صياغة كائن كهذا يراد به أن يكون رسول شر للأرض ومن عليها؛ فلم يكن على علم الله وقدرته بعزيز أن يأمر مخلوقه هذا المنكود الكنود قائلًا: كن محنة للأبرياء: نعم للأبرياء لأنهم هم الذين أبيضت صحائفهم.
وأما من اسودت صحائفهم بالسوء قبل نزول الشيطان، فلم يكونوا بحاجة إلى رسالته ولا إلى عبرته؛ قيل له: كن محنة للأبرياء، فكان الإحراج الذي لا يخرج منه: أيعصي أمر القضاء فيكسب رضى أهل الأرض لكنه يستحق اللعنة في الآخرة لعصيانه، أم يطيع الأمر فيكون هو الشيطان اللعين الرجيم كما أريد له أن يكون؟ إنه إما أن يعصي أو يطبع، ولا ثالث لهذين الفرضين، وفي كلتا الحالتين هو الفاجر الخاسر، ولعل هذا الإحراج كان هو النموذج الأزلي الذي جاء ساسة الدول بعدئذ فنسجوا على منواله، فما على السياسي إذا قبض على السلطان في بده وأراد أن يخرج من جنته أحد أعدائه، إلا أن يكلفه بما يوقعه في حرج كهذا.
شعر العقاد يحتاج إلى خلوة الدرس العميق، وليس هو شبيهًا بضربات الطبل التي قد تهز الآذان هزا ثم لا يصل منها إلى النفس شيء.
1963*
*كاتب وأكاديمي مصري ((1905 - 1993))

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