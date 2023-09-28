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جبال تهامة وسكانها

9/28/2023 11:15:36 PM
(MENAFN- Al Watan) ((الحوية)) قرية من قرى الطائف، لا تزال معروفة بهذا الاسم، وإن لم يرد ذكرها في المعاجم القديمة كغيرها من مواضع بلاد العرب.
((أسماء جبال تهامة وسكانها)) تأليف عرام بن الأصبغ السلمي، تحقيق عبدالسلام هارون بمصر.
نبدأ تعليقنا على الطبعة الثانية من هذه الرسالة بملاحظاتنا على (صورة الجزيرة العربية) التي رسمها هارون، ونشرها في مقدمة طبعتيه لرسالة ((أسماء جبال تهامة))، هذه الملاحظات هي:
1 - وضع ذات عرق بين قرن المنازل ومكة، ومما لا شك فيه أن ذات عرق في الموضع الذي يعرف في هذا العهد باسم ((الضريبة)). وكان حجاج شمال نجد، والقادمون من العراق في العهود الماضية، وحينما كان الحج على الإبل، يحرمون من هذا الموضع، وهو يقع شمال قرن المنازل، بميل نحو الشرق. ودليل شرعي على هذا هو أن ميقات ذات عرق حدد في عهد الخلفاء الراشدين حيث لم يحدد الرسول ميقاتًا لأهل المشرق القادمين من تلك الجهة إلى مكة، فرأى الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه هذا الموضع محاذيًا لقرن المنازل.
2 - بئر معونة ليست غرب معدن بني سليم بل شرقه، فهي واقعة في جبال أبلى، ولا تزال أبلى معروفة باسمها في هذا العهد، وهي تقع شرق المعدن بميل نحو الشمال، والمعدن يعرف الآن باسم ((مهد الذهب)).
3 - وضع اسم ((حنين)) مجاورًا لبدر، على ساحل بحر القلزم جنوب ينبع، وشمال ودان الواقع بقرب رابغ، ومعلوم أنه يقصد حنينا الموضع التاريخي المشهور، إذ مصور الجزيرة هذا وضع لهذه الرسالة التي ألفت في القرن الثالث الهجري، ووضع حنين بهذه الصفة خطأ محضًا، فحنين يقع شرق مكة، فيما بينها وبين الطائف ويبعد عن مكان وضعه هذا مسيرة أيام وليال، ويعرف موضع حنين في عهدنا باسم الشرائع.
4 - أطلق على أعلى وادي الرمة اسم (وادي الشربة). وهذا غير صحيح من وجهين:
(1) أن هذا الموضع الذي سماه بهذا الاسم هو من وادي الرمة. (2) أن الشربة تقع جنوبه، فهي الأرض الواقعة بين خطي وادي الرمة ووادي الجريب حتى يلتقيا.
5 - ص 404: علقعل ى اسم قرية ((المضيق)) الواقعة بقرب آرة، بين مكة والمدينة، ينقل عن ياقوت فيه أن بني عامر أغاروا على زيد الخيل ((الطائي)) فالتقوا بالمضيق. ولا رابط بين هذين الموضعين، فبنو عامر ينزلون في عالية نجد، وطيء يسكنون شماله، والموضع الذي وقع فيه الأمر لا بد أن يكون بقرب منازل إحدى القبيلتين - أي في نجد ـ وهذا الموضع الذي ذكره عرام في غور تهامة، وشتان بين الموضعين !.
6 - علق (ص 416) على معدن البرام، الموضع الواقع قرب الطائف، بكلام ورد في وصف معدن البرم في ((أضاخ)) والموضعان متغايران، أولهما في الحجاز، وثانيهما في عالية نجد.
7 - ص 419: قال عرام: وقعيقعان قرية فيها مياه وزروع ونخيل وفواكه، وهي اليمانية، وبين مكة والطائف قرية يقال لها راسب لخثعم، و(الجونة) قرية للأنصار. علق عبدالسلام على كلمة (اليمانية) قائلًا: يعني الفواكه اليمانية. وأقول: إن عرامًا لا يقصد الفواكه، بل يقصد وادي نخلة اليمانية، الواقعة بين مكة والطائف، فهذه القرية التي دعاها (قعيقعان) هي على رأيه تدعى اليمانية، وانظر شفاء الغرام لتقي الدين الفارسي لتجد كلام عرام هذا، وعلق الأستاذ على كلمة (الجونة) قائلًا:
كذا أثبتها ياقوت في رسمها وقال: قرية بين مكة والطائف، ورسمت في الأصل الجوبه معجمة الحروف. وقرأها الميمني: الجوبة. قال الشيخ حمد: وهي فيما أرى ((الحوية)) بالحاء المهملة المفتوحة فواو مكسورة، فياء مثناة تحتية مشددة، فتاء التأنيث: قرية من أشهر قرى الطائف، لا تزال معروفة بهذا الاسم، وإن لم يرد ذكرها في المعاجم القديمة كغيرها من كثير من مواضع بلاد العرب.
1958*
* باحث وكاتب وصحافي سعودي ((1910 - 2000))

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