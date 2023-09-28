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بدايات متقاربة لكبار روشن والمنافسون صامدون

9/28/2023 11:15:35 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع الجميع أن الأندية الكبرى في دوري روشن السعودي للمحترفين، الاتحاد والهلال والنصر والأهلي ستبسط نفوذها على مبارياتها أمام الأندية الأخرى، لاسيما في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه وتعاقداتها العالمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ووجود 8 لاعبين أجانب على كفاءة فنية عالية، وأن صمود المنافسين لن يحدث كما كان في المواسم الماضية، وأنها ستأكل الأخضر واليابس، وخصوصًا مع جولات البداية، إلا أن الوضع لم يتغير بل على النقيض زادت شراسة المنافسين وقتاليتهم عند مواجهة الرباعي، وباستثناء الأهلي العائد بعد رحلة مرة إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، لم تتغير نتائج الثلاثي الآخر خلال الجولات الـ7 الأولى من الموسم الماضي بشكل ملحوظ، بل إن البعض منها سقط في فخ أندية الوسط التي خطفت نقاطًا مهمة من فم الأسد، ليثبت ذلك أن كرة القدم لا تعترف بالأسماء بل تخضع للعطاء داخل المسطيل.
قوة النمور

خلال الجولات السبع الماضية فقد الاتحاد متصدر الدوري 3 نقاط، كانت أمام أحد الرباعي هو الهلال، فيما نجح في حصد 18 نقطة من أمام الرائد والطائي والرياض والوحدة والأخدود والفتح، مسجلا 18 هدفًا ومستقبلا 5 أهداف.
أما في الموسم الماضي الذي توج بطلا له في نهايته فجمع خلال 7 جولات 15 نقطة، بانتصاره في 4 مباريات وتعادله في 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف، وحل ثالثًا بنهاية الجولة السابعة.
أفضلية زرقاء

لم يكن الهلال صاحب المركز الثاني بـ17 نقطة حتى نهاية الجولة السابعة، أفضل حالا من الاتحاد، بل على العكس خسر 4 نقاط من تعادلين مع ناديين من أندية الوسط هما الفيحاء وضمك بذات النتيجة 1 /1، فيما كسب 5 مباريات أمام أبها والرائد والاتفاق والاتحاد والرياض، وسجل 21 هدفًا، واستقبل 7 أهداف، بينما في الموسم السابق حصد خلال 7 جولات 14 نقطة من انتصاره في 4 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة أمام التعاون، ونجح في تسجيل 10 أهداف ومستقبلا 3 أهداف، وحل رابعا بعد نهاية الجولة السابعة.
تقارب نصراوي
يعتبر ما قدمه النصر في بداية الموسم الماضي أفضل مما قدمه في بداية الموسم الحالي، إذ أنه بعد 7 جولات وصل إلى النقطة الـ16 ثانيًا خلف الشباب المتأرجح مع بداية الموسم الحالي، ولم يخسر إلا مرة واحدة أمام التعاون في الجولة الثانية، وتعادل مرة واحدة مع منافسه حينها على اللقب الاتحاد، وسجل 14 هدفًا، واستقبل 3 أهداف، بينما خلال السبع جولات الماضية من الموسم الحالي تعثر مرتين في بداية الدوري بخسارتين متتاليتين أمام الاتفاق ثم التعاون قبل أن ينتفض ويسجل 5 انتصارات متتالية منحته 15 نقطة، وقفزت به للمركز الخامس، وسجل 22 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

استثناء الأهلي
يعد ما يقدمه الأهلي استثنائيًا؛ لأنه لم يكن متواجدًا في الموسم الماضي بين نظرائه الكبار، وعانى في دوري الأولى من أجل العودة لموقعه بين كبار الكرة السعودية، وخلال الجولات السبع حصد 15 نقطة سادسًا، من 5 انتصارات وخسارتين أمام الاتفاق والنصر، وسجل 16 هدفًا واستقبل 13 هدفًا.
ثبات الذئاب
ظل التعاون منافسًا قويًا خلال الجولات السبع، سواء في الموسم الماضي أو الحالي، إذ أنهى الجولات السبع الأولى في الموسم الماضي خامسًا، بعدما جمع 14 نقطة، من 4 انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة أمام أبها في الجولة السابعة، وسجل 11 هدفًا واستقبل 6 أهداف، بينما في الموسم الحالي تواج ثالثًا بـ16 نقطة من 5 انتصارات، وتعادل مع الفتح في بداية الدوري، وخسارة أمام الأهلي في الجولة السادسة، مسجلا 13 هدفًا ومستقبلا 6 أهداف.
منافس جديد

رغم غيابه خلال المواسم الماضية وعدم تواجده في دائرة المنافسة بشكل لافت، إلا أن بداية الاتفاق كانت قوية للغاية، وأسقط النصر في البداية، وأنهى الجولات السبع الأولى هذا الموسم في المركز الرابع بـ16 نقطة، بعدما كسب 5 مباريات وتعادل في لقاء واحد وخسر مواجهته أمام الهلال، وسجل 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

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