اتفاقية لمبادلة العملات المحلية بين مصر والإمارات

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

القاهرة – وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم – الخميس- اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وشدد على ان اتفاقية المقايضة تدعم أواصر التعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.

وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين.

وأكد على ان القيادة السياسية في البلدين الشقيقين تحرص على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.

وقع الاتفاقية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور قيادات البنكين المصري والإماراتي.

Central Bank of Egypt