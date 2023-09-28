اتفاقية لمبادلة العملات المحلية بين مصر والإمارات

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Omar Assi
القاهرة – وقع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم – الخميس- اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
وشدد على ان اتفاقية المقايضة تدعم أواصر التعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
وقال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين.
وأكد على ان القيادة السياسية في البلدين الشقيقين تحرص على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
وقع الاتفاقية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، بحضور قيادات البنكين المصري والإماراتي.
Central Bank of Egypt
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