مستثمرو وول ستريت يتوقعون دخول الاقتصاد الأميركي في ركود منتصف العام المقبل

60 % من المشاركين يعتبرون أن المكاسب التي حققتها سوق الأسهم هذا العام كانت مجرد ارتداد للسوق الهابطة

أشار مسح أجرته شبكة «CNBC» الأميركية، إلى أن أكثر من 60% من المشاركين يعتبرون أن المكاسب التي حققتها سوق الأسهم هذا العام كانت مجرد ارتداد للسوق الهابطة، ما يعني المزيد من المشاكل في المستقبل، ويعتقد 39% من المستثمرين أننا أمام سوق صاعدة جديدة بالفعل.ويتوقع المستثمرون في وول ستريت المزيد من التراجعات في الأسهم خلال عام 2023، وسط تزايد خطر الركود.ويشمل الاستطلاع، الذي تم هذا الأسبوع، آراء نحو 300 من كبار مسؤولي الاستثمار واستراتيجيي الأسهم ومديري المحافظ الذين يديرون الأموال حول مكانتهم في الأسواق لبقية عام 2023 وما بعده.وانخفض مؤشر S&P500 بأكثر من 5% هذا الشهر وحده، ما قلص مكاسبه لعام 2023 إلى 11%. وتشهد الأسهم ضغوطا حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات. وشهد السوق أيضا ارتفاعا في أسعار النفط الخام بالإضافة إلى سلسلة مكاسب للدولار استمرت 10 أسابيع.وردا على سؤال حول احتمال حدوث ركود، قال 41% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يتوقعون حدوث ركود في منتصف عام 2024. بينما قال 23% إن الركود سيصل في وقت لاحق عند فترة متوقعة تصل إلى 12 شهرا من الآن، وقال 14% فقط إنهم لا يتوقعون الركود.وقال الرئيس التنفيذي لشركة «Ares Management» مايكل أروجيتي: أعتقد أن السوق يخبرنا أننا يجب أن نتوقع ارتفاعا آخر أو اثنين (بمعدلات الفائدة)، وأن الإجماع يتزايد (حول استمرار التشديد النقدي) لفترة أطول.وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر لكنه توقع أن يرفعها مرة أخرى هذا العام.وقال الرئيس التنفيذي لـ «جي بي مورغان تشيس» جيمي ديمون، هذا الأسبوع، أنه لايزال يطلب من العملاء الاستعداد لأسوأ سيناريو حيث تصل أسعار الفائدة القياسية إلى 7% مع الركود التضخمي.ووفقا لوكالة «بلومبرغ»، فإن تعليقات «ديمون» تتناقض مع وجهة النظر المتفق عليها بعد 5.25 نقطة مئوية من الارتفاعات التي رفعت سعر الفائدة القياسي إلى 5.5% - وهو أعلى مستوى منذ 22 عاما.