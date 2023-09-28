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ميد كيبيك تجري اختبارات تشغيلية حاسمة في مصفاة الزور

9/28/2023 11:03:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» تنهمك في اجراء اختبارات لتقييم أداء وحدة تقطير الخام الثالثة في مصفاة الزور البالغة تكلفتها 16 مليار دولار، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية.
وتجدر الاشارة الى انه قد تم تشغيل وحدة التقطير الثالثة والأخيرة في يوليو من هذا العام، لكن المصفاة لاتزال حتى الآن لا تعمل بطاقتها الاسمية.
وقال أحد المصادر ان الاختبارات التي يتم إجراؤها الآن حاسمة بالنسبة لعملية التكليف.
وأضاف: إذا جاءت النتائج مواتية فيمكننا أن نرى إنتاج المصفاة يتزايد بسرعة كبيرة ويمكن أن يصل إلى الطاقة التكريرية الكاملة قبل حلول نهاية العام الحالي.
وزاد: أما إذا كانت النتائج أقل إيجابية، فقد يستغرق الأمر بضعة أشهر أخرى قبل أن يصل الإنتاج إلى الطاقة القصوى.
وكان نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في شركة كيبيك عبدالله فهد العجمي قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن المنشأة تعالج 410 آلاف برميل يوميا.
وأضاف ان «كيبيك» ستواصل العمل للوصول بالمصفاة إلى طاقتها التكريرية الكاملة البالغة 615 ألف برميل يوميا.

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