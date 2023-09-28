مصرف الإمارات والمركزي المصري يوقعان اتفاقية لمقايضة ‫‫العملة

MENAFN - Al-Anbaa) ناهد إماموقّع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي امس اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.

وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إن الاتفاقية تسهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، لاسيما أن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمنزلة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى ان الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين، انطلاقا من حرص القيادة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.