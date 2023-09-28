مصرف الإمارات والمركزي المصري يوقعان اتفاقية لمقايضة ‫‫العملة

(MENAFN
- Al-Anbaa) ناهد إمام
وقّع البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي امس اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله إن الاتفاقية تسهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، لاسيما أن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمنزلة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى ان الاتفاقية تشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين، انطلاقا من حرص القيادة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
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