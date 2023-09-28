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وزير الاستثمار السعودي سنعلن عن مصانع لسيارات الهيدروجين

9/28/2023 11:03:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح إن إطلاق مصنع لوسيد للسيارات الكهربائية في المملكة يمثل مرحلة جديدة من تنوع الاقتصاد وتطوير الصناعات المتقدمة.
وأضاف الفالح، في مقابلة مع «العربية»، أن صناعة السيارات يكون لها أثر على الصناعات الأخرى وتطوير الموارد البشرية وصناعة الابتكار.
وأشار إلى أنه بعد مصنع «لوسيد» سيكون هناك إطلاق لسيارات أخرى بما فيها شركة «سير» وسيعلن عن مصانع لسيارات الهيدروجين في الوقت المناسب.
وتابع: نفخر برحلة المملكة مع هذه الشركة التي بدأت بالاستثمار فيها كشركة ناشئة ثم طرحها في سوق الأسهم الأميركية وتوسيع قاعدة المساهمين فيها، يليها إنتاج السيارات في أميركا، وهي ذات جودة مشهود لها بالتميز والتقنيات المتفوقة من ناحية البطارية ونظام التحكم والراحة والفخامة.
وأضاف أنه يوم عظيم للشركة والمملكة بافتتاح أول مصنع سيارات ركاب، لنطلق مرحلة جديدة من تنوع الاقتصاد والصناعات المتقدمة في المملكة.
وأكد أن شركة «لوسيد» ستكون جزءا من صناعة السيارات بشكل عام وصناعة السيارات الكهربائية وصناعات الطاقة المتجددة في السعودية.
وقال وزير الاستثمار إن الصناعة تشمل مراحل تجميع السيارات وسلاسل القيمة بداية من المواد الخام والمعادن والبطاريات والحديد والبلاستيك وكل ما يدخل في تلك الصناعات، وهو ما يسهم في جذب المستثمرين المحليين والعالميين لتكون المملكة منصة عالمية للصناعات المتقدمة بشكل عام وصناعة السيارات بشكل خاص.
وأضاف أن هناك تقدما تقنيا يتوقع أن تطرأ فيه تغيرات متسارعة، ستكون المملكة صانعا ومؤثرا ومستثمرا فيها، وأوضح أن المملكة تنتقل من مرحلة استيراد للسيارات في 100 سنة ماضية إلى تصدير هذا المنتج المهم.
وكانت شركة لوسيد موتورز قد افتتحت رسميا مصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في السعودية، الأربعاء الماضي، ويأتي ذلك ضمن خطط المملكة لتصبح ضمن أكبر خمس دول منتجة ومصدرة للسيارات الكهربائية في العالم.

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