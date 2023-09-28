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منصة إكس قد تعود للربحية في 2024

9/28/2023 11:03:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لمنصة إكس للتواصل الاجتماعي المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك إن الشركة يمكن أن تحقق أرباحا في أوائل 2024.
وأضافت ياكارينو خلال مؤتمر Code الخاص بـ Vox Media أن نحو 1500 معلن عادوا إلى المنصة، في آخر 12 أسبوعا، وأن 90% من أفضل 100 معلن في الشركة قد عادوا.
وقالت ياكارينو: إن سرعة التغيير ونطاق الطموح في إكس لا وجود لهما في أي مكان آخر.
وكان ماسك، قد قال إن موقع «إكس» يتجه لتحقيق إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2023، انخفاضا من 5.1 مليارات دولار في عام 2021.
وبعد تسريح آلاف الموظفين وانسحاب معلنين وخفض فواتير الخدمات السحابية، قال ماسك إن الشركة قلصت مصروفاتها غير المتعلقة بالديون إلى 1.5 مليار دولار من 4.5 مليارات دولار كانت متوقعة في عام 2023. ويتعين على «اكس» أيضا سداد مدفوعات فوائد سنوية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.

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