منصة إكس قد تعود للربحية في 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت ليندا ياكارينو الرئيسة التنفيذية لمنصة إكس للتواصل الاجتماعي المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك إن الشركة يمكن أن تحقق أرباحا في أوائل 2024.
وأضافت ياكارينو خلال مؤتمر Code الخاص بـ Vox Media أن نحو 1500 معلن عادوا إلى المنصة، في آخر 12 أسبوعا، وأن 90% من أفضل 100 معلن في الشركة قد عادوا.
وقالت ياكارينو: إن سرعة التغيير ونطاق الطموح في إكس لا وجود لهما في أي مكان آخر.
وكان ماسك، قد قال إن موقع «إكس» يتجه لتحقيق إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار في عام 2023، انخفاضا من 5.1 مليارات دولار في عام 2021.
وبعد تسريح آلاف الموظفين وانسحاب معلنين وخفض فواتير الخدمات السحابية، قال ماسك إن الشركة قلصت مصروفاتها غير المتعلقة بالديون إلى 1.5 مليار دولار من 4.5 مليارات دولار كانت متوقعة في عام 2023. ويتعين على «اكس» أيضا سداد مدفوعات فوائد سنوية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.
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