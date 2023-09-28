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قطاع العقارات في دبي يستقطب المستثمرين الروس

9/28/2023 11:03:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصـبـح الـمـسـتـثمرون القادمون من روسيا من كبار المستثمرين في العقارات في دبي، بعد أن أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى منعهم من دخول أسواق أوروبا وأميركا الشمالية.
ويعمل هؤلاء المستثمرون على التحول إلى مطورين عقاريين أو الاستحواذ على تجمعات عقارية سكنية لبناء مجتمعات صغيرة تحاكي موطنهم في دبي.
كما أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رئيسية للسياح والمستثمرين الروس منذ بداية الحرب الروسية -الأوكرانية في فبراير 2020.
وقال ألكسندر تيموفيف، مدير خدمة العملاء للمشاريع قيد التطوير لدى شركة بيتر هوز، في حديث خاص مع منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت، إنه شهد زيادة «ملحوظة» في الاهتمام من المستثمرين الروس الباحثين عن قطع أراض لتطوير فيلات أو قصور فخمة.
وتابع بقوله إن العملاء الروس ينجذبون بشكل خاص إلى المواقع الحصرية مثل تلال الإمارات ودبي هيلز ونخلة جميرا، حيث يمكنهم الاستمتاع بالخصوصية والرفاهية، ووفقا لتيموفيف، يبلغ متوسط أسعار قطع الأراضي في هذه المناطق حوالي 13.6 مليون دولار.
وأضاف: كما يشهد القطاع تدفقا من الأثرياء الروس أصحاب الخبرة في قطاع التطوير العقاري، وتحرص غالبيتهم على تطوير العقارات السكنية والفنادق المميزة، ورفع مستوى جودة البناء في دبي. فيما يختار بعض المستثمرين استراتيجية تتمثل في الاستحواذ على العديد من المنازل والفلل وتجديدها ومن ثم بيعها لتحقيق الربح.
وفي النصف الأول من عام 2023، شهدت دبي ارتفاع أسعار العقارات السكنية بأسرع معدل لها منذ ما يقرب من عقد من الزمن، حيث ارتفعت بنسبة 16.9% على أساس سنوي، فيما تجاوزت الفلل الأرقام القياسية السابقة المسجلة في عام 2014.
وخلال الربع الثاني من العام الحالي بات المستثمرون الروس يحتلون المركز الثالث على قائمة أكبر المشترين في دبي من ناحية الجنسية، وراء المستثمرين من الجنسية الهندية والبريطانية.
كما كشف نك ماكلين، المدير الإداري لشركة الاستشارات العقارية سي بي آر إي مينا، لمنصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت خلال هذا الأسبوع أن بعض الأبحاث تشير إلى أن الروس أصبحوا يتصدرون هذه القائمة.
وقال: أتوقع أن يدخل البعض قطاع التطوير العقاري في حال تمكنوا من استخراج رؤوس الأموال التي يملكونها في روسيا. ومع الشروط على تملك العقارات في بعض المناطق، فإنه من المرجح أن يرغب المستثمرون الروس بالشراكة مع مستثمرين من دولة الإمارات.
ويتوجه الروس بشكل أكبر إلى الشراء بدل الإيجار مقارنة بالجنسيات الأخرى، وأن متوسط إنفاقهم على العقارات يقارب ضعف إنفاق الجنسيات الأخرى، حيث يصل إلى 1.1 مليون دولار.

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