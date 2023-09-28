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في عيدها الـ 25 هذه هي أبرز محطات غوغل

9/28/2023 11:03:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منذ أكثر من 25 عاما، قام طالبان من جامعة «ستانفورد» بإنشاء محرك بحث على الإنترنت هدفه تنظيم صفحات الويب وتصنيفها، كانت الشركة الناشئة تسمى في البداية BackRub، ثم تطورت لتصبح واحدة من أكثر الشركات قيمة وتأثيرا في العالم Google.
ويستخدم منتجات «غوغل»، بما في ذلك Gmail وGoogle Search، الآن المليارات من البشر، كما يصنف مؤسساها لاري بيج وسيرجي برين من بين أغنى الأشخاص في العالم.
فيما يلي بعض المحطات البارزة في تاريخ الشركة الأم «ألفابيت»، بحسب تقرير لـ «رويترز» اطلعت عليه «العربية.نت»:
٭ ما بين عامي 1995 و1996 لقاء بيج وبرين في جامعة ستانفورد وينشئان محرك بحث باسم «BackRub».
٭ 1998: حصول الشركة الناشئة، التي تغير تسميتها إلى «غوغل»، على تمويل قدره 100 ألف دولار من المؤسس المشارك لشركة Sun Microsystems آندي بيكتولشيم.
٭ 1999: إعلان Google عن تمويل بقيمة 25 مليون دولار من شركتي Sequoia Capital وKleiner Perkins.
٭ يونيو 2000: أصبحت Google هو مزود محرك البحث الافتراضي لموقع Yahoo، وهو أحد أشهر مواقع الويب في ذلك الوقت.
٭ أكتوبر 2000: إطلاق برنامج AdWords، وهو النظام الأساسي للإعلان عبر الإنترنت والذي سيصبح جوهر أعمال Google.
٭ 2001: تعيين إريك شميدت كرئيس التنفيذي لشركة Google ورئيس مجلس الإدارة.
٭ أبريل 2004: إعلان «غوغل» أنها تختبر إصدار Gmail بسعة تخزينية تصل إلى 1 غيغابايت.
٭ أغسطس 2004: إطلاق طرح عام أولي لما يقرب من 19.6 مليون سهم، بسعر افتتاحي قدره 85 دولارا للسهم الواحد.
٭ فبراير 2005: إطلاق Google Maps على كمبيوتر سطح المكتب desktop.
٭ أغسطس 2005: الاستحواذ على مشغل الهاتف المحمول Android، بالإضافة إلى إطلاق خدمة المراسلة الفورية Google Talk.
٭ 2006: شراء منصة الفيديو عبر الإنترنت «يوتيوب» مقابل 1.65 مليار دولار.
٭ أبريل 2007: الاستحواذ على مزود إعلانات الويب DoubleClick مقابل 3.1 مليارات دولار.
٭ مايو 2007: تقديم خدمة البحث «الشاملة».
٭ سبتمبر 2008: إطلاق أول هاتف يعمل بنظام Android وهو T-Mobile G1 بالاضافة إلى إطلاق Google Chrome على الويب.
٭ يناير 2010: إطلاق الهاتف الذكي Nexus One.
٭ مارس 2010: توقف مراقبة نتائج البحث في الصين مما أدى إلى حظرها في البلاد.
٭ أكتوبر 2010: اختبار أولى سياراتها ذاتية القيادة بأسطول صغير من سيارات «تويوتا بريوس» في كاليفورنيا.
٭ يونيو 2011: إطلاق خدمة التواصل الاجتماعي «غوغل بلس» والتي تم إيقافها عام 2018.
٭ أغسطس 2011: الاستحواذ على شركة «موتورولا موبيليتي»، التي تشمل أعمال «موتورولا» للهواتف المحمولة وأجهزة الاستقبال التلفزيونية مقابل 12.5 مليار دولار.
٭ 2012: إطلاق Google Glass.
٭ 2013: الاستحواذ على شركة Waze الناشئة لرسم الخرائط مقابل مليار دولار تقريبا.
٭ 2014: إعلان الاستحواذ على شركة DeepMind للذكاء الاصطناعي. بالإضافة لشراء منظم الحرارة الذكي وصانع أجهزة إنذار الدخان Nest Labs بقيمة 3.2 مليارات دولار.
٭ 2015: إعلان عن خطط لإنشاء شركة جديدة مدرجة في البورصة Alphabet والتي ستضم Google ووحدات أخرى، بما في ذلك YouTube وشركات الأبحاث ورأس المال الاستثماري، وتعيين ساندر بيتشاي رئيسا تنفيذيا لـ «غوغل».
٭ أكتوبر 2016: إطلاق أول هاتف ذكي من نوع Pixel.
٭ نوفمبر 2016: إطلاق مكبر الصوت الذكي Google Home.
٭ يونيو 2017: المفوضية الأوروبية تغرم شركة «غوغل» 2.42 مليار يورو لانتهاكها حيادية بحثها.
٭ فبراير 2018: إعلان Google عن مبيعات العام بأكمله بأكثر من 100 مليار دولار سنويا لأول مرة.
٭ يوليو 2018: فرض المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 4.34 مليارات يورو على الشركة بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة فيما يتعلق بنظام التشغيل أندرويد الخاص بها.
٭ مارس 2019: تفرض المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.49 مليار يورو على الممارسات المناهضة للمنافسة فيما يتعلق بأعمال الإعلان عبر الإنترنت للشركة.
٭ يونيو 2019: إعلان Google استحواذها على شركة Looker الناشئة للتحليلات مقابل 2.6 مليار دولار.
٭ نوفمبر 2019: الاستحواذ على Fitbit مقابل 2.1 مليار دولار.
٭ ديسمبر 2019: إعلان المؤسسان المشاركان بيج وبرين أنهما سيتنحيان عن منصبهما كرئيس تنفيذي ورئيس للشركة على التوالي. ساندر بيتشاي سيصبح الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet.
٭ 2020: وصول القيمة السوقية لشركة Alphabet إلى تريليون دولار.
٭ يناير 2023: إلغاء الشركة 12 ألف وظيفة أو 6% من قوتها العاملة.
٭ فبراير 2023: كشف شركة «غوغل» عن برنامج Bard برنامج دردشة آلي يعمل على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، حدث خطأ في العمليات التجريبية مما أدى إلى محو 100 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة.
٭ مارس 2023: البدء في طرح Bard لبعض المستخدمين.

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