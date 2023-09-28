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المتحد يعلن فائزي الحصاد الأسبوعي

9/28/2023 11:03:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.
وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: عزيزة عيد سعيد الصواغ العازمي، سعود سالم طحيشل العازمي، أنيوكورن شان بيروم، الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح، محمد عبدالكريم علي منصوري، موحد سليم، فهد أحمد محمد الكندري، منال عبدالرحمن فهد الراشد، كبرى غولام عباس، علي عبدالعزيز منصور المحروس.
كما أجرى البنك السحب الأسبوعي المؤجل من 20 سبتمبر الجاري، وأسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: حنان طاهر أحمد النجادة، مساعد سالم أحمد البرجس، لولوة أحمد سفاح الظفيري، والتر جون فاز جون أسكسافير فاز، عباس حسين محمد حسين ربيع، سلمى ناصر سعد العازمي، أولغا وليد أحمد البصيري، علي مانع فرج العجمي، عمر أحمد عبدالله النصيب، جاسم حسين صالح عبدالله.
ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار كويتي لكل جائزة. وتبقي الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.

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