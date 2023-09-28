المؤشر نيكاي في طوكيو يفتح على ارتفاع 0.46% وتوبكس الأوسع نطاقاً يزيد 0.23 بالمئة

المؤشر نيكاي في طوكيو يفتح على ارتفاع 0.46% وتوبكس الأوسع نطاقاً يزيد 0.23 بالمئة
التاريخ
9/28/2023 9:25:27 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
فتح المؤشر نيكي الياباني مرتفعا 0.46 بالمئة إلى 32018.64 نقطة يوم الجمعة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 بالمئة إلى 2350.91 نقطة.
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