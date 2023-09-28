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جنوى يضرب روما برباعية

9/28/2023 7:31:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - سقط فريق روما في فخ الهزيمة الكبيرة 1-4 أمام مضيفه جنوى ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.


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