جنوى يضرب روما برباعية
التاريخ
9/28/2023 7:31:03 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - سقط فريق روما في فخ الهزيمة الكبيرة 1-4 أمام مضيفه جنوى ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
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