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إحالات للتقاعد وتعيينات جديدة في التربية - اسماء

9/28/2023 7:31:02 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، الخميس، إحالات وتعينات جديدة، شملت مدراء تربية بالإضافة إلى مشرفين ومعلمين.

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