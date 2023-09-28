إحالات للتقاعد وتعيينات جديدة في التربية - اسماء

إحالات للتقاعد وتعيينات جديدة في التربية - اسماء
التاريخ
9/28/2023 7:31:02 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، الخميس، إحالات وتعينات جديدة، شملت مدراء تربية بالإضافة إلى مشرفين ومعلمين.
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