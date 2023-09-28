ارتفاع عدد القتلى إلى 3 أشخاص .. الشرطة الهولندية تعلن وفاة فتاة عمرها 14 عاما في إطلاق نار في روتردام



قالت الشرطة الهولندية إن فتاة تبلغ من العمر 14 عاما توفيت متأثرة بجروحها التي أصيبت بها في إطلاق نار اليوم الخميس في فصل دراسي بحرم مستشفى جامعي ومنزل مجاور في روتردام بهولندا، مما يرفع عدد القتلى في الحادث إلى ثلاثة.

وقالت الشرطة الهولندية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "توفيت الفتاة البالغة من العمر 14 عاما التي أصيبت بجروح خطيرة في إطلاق النار في ساحة هيمان دولارتبلين. كما توفيت والدتها، وهي من سكان روتردام تبلغ من العمر 39 عاما، في إطلاق النار هذا".



وقُتل ثلاثة أشخاص بعد أن فتح مسلح يرتدي ملابس قتالية وسترة واقية من الرصاص النار في منزل ومستشفى في مدينة روتردام الهولندية الخميس.

وقالت الشرطة الهولندية للصحافيين إن دافع الهجوم لا يزال مجهولا. وألقي القبض على مطلق النار البالغ 32 عاما والذي أضرم النار أيضا في المنزل والمستشفى.

وقال قائد الشرطة فريد فيستربيكي للصحافيين إن الرجل اقتحم منزلا في المدينة الساحلية أولا وفتح النار ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ 39 عاما وإصابة ابنتها البالغة 14 عاما بجروح خطيرة أدت إلى وفاتها في وقت لاحق.

ثم انتقل إلى أحد الفصول الدراسية في مستشفى جامعة "إيراسموس إم سي" وأطلق النار على مدرّس يبلغ 46 عاما، قبل أن يشعل حريقا آخر في المنشأة، ما أثار الذعر.

واقتحمت وحدة خاصة من الشرطة المستشفى، فيما هرع إلى خارج المبنى مسعفون مذعورون يرتدون سترات بيضاء وهم يدفعون مرضى على كراس متحركة ونقالات.

وتم اعتقال مطلق النار بعيد ذلك، وقال المدعي العام هوغو هيلينار للصحافيين إن المشتبه به كان يتعاون مع الشرطة بعد اعتقاله.

وأضاف هيلينار "لا نستطيع أن نقول أي شيء عن دوافع هذا العمل المروّع في هذا الوقت. التحقيق لا يزال جاريا".

وقالت السلطات إنها تعتقد أن المشتبه به كان يحمل سلاحا ناريا واحدا فقط وليس هناك ما يشير إلى أن له شركاء.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به، وهو طالب في المنشأة، كان معروفا لدى السلطات بسبب إدانته بإساءة معاملة الحيوانات.

ويجري التحقيق لمعرفة ما إذا كان طالبا لدى المدرّس الذي أرداه بالرصاص. وتعتقد السلطات أن المرأة وابنتها كانتا جارتين مقربتين للمشتبه به، ما دفع ويستربيكي إلى الإشارة إلى "هجومين محددي الأهداف".

وكانت الشرطة قد وصفت المشتبه به في وقت سابق بأنه يرتدي ملابس "قتالية"، وطويل القامة وشعره أسود ويحمل حقيبة ظهر.

من جهته، قال رئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب "أنا غاضب وحزين".

وأضاف في تصريح للصحافيين "لقد صدمنا هذا الحادث المروع... المشاعر في المدينة متأججة".

اقرأ ايضا:

الشرطة الهولندية: مقتل شخصين في حادثي إطلاق نار بروتردام