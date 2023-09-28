تهمة جديدة لترامب.. احتيال مالي بتضخيم قيمة أصوله

اعتبر قاضٍ في نيويورك أنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا ((عمليات احتيال)) مالية ((متكررة)) في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم ((منظمة ترامب)).

والقرار الصادر عن القاضي آرثر إنغورون يمثّل نكسة للرئيس السابق عشية انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنيّة الاثنين المقبل.

واعتبر القاضي في قراره أنّ ترامب وابنيه ((مسؤولون)) عن ((انتهاكات متكرّرة)) للقانون.

ويُحاكم ترامب وابناه في هذه القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدّهم المدّعية العامّة في نيويورك ليتيسيا جيمس بتهمة تقديمهم أرقاماً ((مضخّمة بشكل صارخ)) لبنوك وشركات تأمين. وتطالب المدّعية العامّة في دعواها خصوصاً بأن يدفع المدّعى عليهم تعويضاً يناهز 250 مليون دولار. وابنا ترامب هما ((نائبا الرئيس التنفيذي)) للمجموعة التي أسّسها والدهما.

وفي قراره اعتبر القاضي أنّ الوثائق التي قدّمتها المدّعية العامّة تُظهر ((بوضوح)) ((تقييمات احتيالية)) من جانب دونالد ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوّعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فاخرة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وبحسب اللائحة الاتّهامية فإنّ الملياردير الجمهوري وابنيه عمدا إلى ((تضخيم)) قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

وبالإضافة إلى هذه التهم، وُجهت لترامب، تهمٌ جنائية في أربع قضايا خلال العام الحالي فقط، فيما يواجه 91 تهمةً عبر لوائح الاتهام الأربع. ومن المُقرر أن يُحاكَمَ في مارس المقبل في نيويورك بتهمة الكذب، بشأن مبالغَ مالية دفعها لممثلة أفلام لشراء صمتها قبل انتخابات ألفين وستة عشر، وهي القضية التي دفع فيها ترامب ببراءته في أربع وثلاثين تهمة تدخل ضمن دائرة الجنايات.

كما تنتظر الرئيس الأمريكي السابق، محاكمةٌ أخرى في ولاية فلوريدا في قضية مرتبطة بإساءة التعامل مع وثائقَ سرية في إقامته، في مار لاغو، بعد ترك منصبه الرئاسي. وهناك كذلك تحقيق منفصل جار، تدرس خلاله هيئة محلفين في مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا، ما تزعم أنها محاولة من الرئيس الأمريكي السابق، لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في هذه الولاية.