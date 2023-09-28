الصين تدشن أول قطار عابر للمحيط بسرعة 350 كيلومتراً

ذكرت وسائل إعلام رسمية، أن الصين دشنت أول خط قطارات فائقة السرعة، الذي سيعبر خلجاناً بالمحيط، ويمتد على ساحل إقليم فوجيان الجنوبي الشرقي، بالقرب من مضيق تايوان.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن قطاراً فائق السرعة غادر مدينة فوتشو عاصمة إقليم فوجيان، تدشيناً لخط فوتشو-شيامن-تشانغتشو، الذي يبلغ طوله 277 كيلومتراً.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، المشغلة للقطارات بالبلاد، القول إن هذا هو أول خط عابر للمحيط في الصين للقطارات فائقة السرعة، والتي ستسير على جسور تعبر ثلاثة خلجان ساحلية، وتصل سرعتها القصوى إلى 350 كيلومتراً في الساعة.

وسيستغرق السفر بين فوتشو وشيامن، وهي مركز اقتصادي وموقع سياحي شهير، أقل من ساعة.

وبحلول العام الماضي، بلغ طول خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة العاملة لدى الصين 42 ألف كيلومتر، ومنذ يونيو 2022، اقترب طول السكك الحديدية فائقة السرعة التي تعمل بانتظام بسرعة 350 كيلومتراً في الساعة من 3200 كيلومتر.