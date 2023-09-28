«أراضي دبي» تبرم 3 مذكرات تعاون لبيئة تدريب متميزة

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 3 مذكرات تعاون مع معهد أليت جلف للتدريب العقاري، ومعهد انوفيشن إكسبرتس للتدريب العقاري، وشركة المتطورة للخدمات العقارية، بهدف تعزيز الوعي في القطاع العقاري لإمارة دبي عبر توفير بيئة تدريب عقارية متميزة ترفع مستوى كفاءة الخدمة وسعادة المتعاملين وترتقي بالخدمات ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات والمقاييس العالمية.

وقّع الاتفاقيات مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وجورج ماوريس المدير العام لمعهد أليت جلف للتدريب العقاري، ومحمد شناعة مدير معهد انوفيشن إكسبرتس للتدريب العقاري، ومعاذ مقبول مدير شركة المتطورة للخدمات العقارية - فرع دبي.

وتأتي هذه الشراكة انسجاماً مع رؤية القيادة والتوجهات الاستراتيجية للدولة، وحرصاً على توطيد أواصر التعاون بين الدائرة وهذه المؤسسات.

تعزيز الاستدامة والابتكار

وأكّد مروان بن غليطة أن الدائرة حريصة باستمرار على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في توفير خدمات عقارية استباقية متمحورة حول الإنسان، مشيراً إلى أن تأهيل العاملين والمعنيين في القطاع العقاري وتزويدهم بالأدوات والمعرفة وأساليب التدريب المتطوّرة يأتي في صميم مذكرات التعاون هذه.

وقال: نسعد بشراكتنا الجديدة مع مؤسسات رائدة لها باع طويل في مجال التدريب العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يرسّخ جهودنا المستمرة لتعزيز الاستدامة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف: سنعمل على ترجمة هذا التعاون المشترك بالشكل الأمثل الذي ينعكس بدوره على بناء قاعدة مهنية قوية ومؤهلة، في إطار أهداف الدائرة الرامية إلى نشر الثقافة العقارية وزيادة المعرفة في السوق العقاري عبر التدريب بأساليب علميّة رفيعة.

خطط للتوعية

وبحسب المذكرات؛ ستكون العقارية الثلاث جهات معتمدة من قبل أراضي دبي لتنظيم البرامج والورش التدريبية بقطاع العقارات، كما ستعمل الأطراف على نشر ثقافة التعلم المستمر والتدريب العقاري المهني والابتكار، والمساهمة بتطوير العاملين في القطاع والقائمين عليه بهدف التميز في المجال العقاري وتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية الوعي لدى المستثمرين العقاريين والملاك والمعنيين بالأمور والقضايا العقارية من خلال خطط التوعية ونشر المعرفة العقارية.

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