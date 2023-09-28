551 مليوناً إجمالي التقييم العقاري بعجمان في أغسطس

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت نتائج التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن معاملات التقييم العقاري خلال شهر أغسطس الماضي بلغ عددها 113 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 551 مليون درهم.
وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية، إضافة إلى الزراعية حيث استحوذت العقارات التجارية على الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 261 مليون درهم، تلتها العقارات الصناعية التي بلغت قيمتها 202 مليون درهم في حين حلت العقارات السكنية ثالثة بـ75.5 مليون درهم.
وأوضح المهيري أن التقرير العقاري لشهر أغسطس تضمن معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين، والتي بلغ عددها 84 معاملة بواقع 292.5 مليون درهم.
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