551 مليوناً إجمالي التقييم العقاري بعجمان في أغسطس

كشفت نتائج التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن معاملات التقييم العقاري خلال شهر أغسطس الماضي بلغ عددها 113 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 551 مليون درهم.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن عمليات التقييم شملت العقارات التجارية والسكنية والصناعية، إضافة إلى الزراعية حيث استحوذت العقارات التجارية على الحصة الأكبر من القيمة الإجمالية للتقييم بواقع 261 مليون درهم، تلتها العقارات الصناعية التي بلغت قيمتها 202 مليون درهم في حين حلت العقارات السكنية ثالثة بـ75.5 مليون درهم.

وأوضح المهيري أن التقرير العقاري لشهر أغسطس تضمن معاملات التقييم الشخصي والتقييم الخاص بالمحاكم والمؤسسات، فضلاً عن التقييم الخاص بالإقامات الذهبية طويلة الأمد للمستثمرين، والتي بلغ عددها 84 معاملة بواقع 292.5 مليون درهم.