5 % ارتفاع التهديدات للهواتف المحمولة إقليمياً في الربع الثاني

أصدرت ((كاسبرسكي)) تقريراً جديداً حول آليات التهديدات الإلكترونية المنتشرة عبر الأجهزة المحمولة في الربع الثاني من العام الجاري 2023، حيث أظهر تزايد التهديدات التي تتعرض لها الأجهزة المحمولة.

وفي الوقت الذي يزداد فيه مستوى اعتماد المستخدمين على أجهزتهم لمشاركة البيانات الشخصية والاتصال بشبكات الشركات، ارتفع بالتوازي مع ذلك عدد تهديدات الأجهزة المحمولة المكتشفة بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بنسبة 5 % في الربع الثاني 2023، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.

وتم الحصول على إحصاءات التهديدات الواردة في التقرير من حلول كاسبرسكي المستخدمة على الأجهزة المزودة بنظام التشغيل ((أندرويد))، لاستحواذه على حصة سوقية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا. ولا تعتبر الأجهزة المعتمدة على نظام ((أبل)) محصنة ضد التهديدات السيبرانية، حيث كشفت كاسبرسكي عن هجوم التثليث كأحدث مثال على ذلك.

وتعتبر البرامج الإعلانية والتهديدات المصرفية عبر الهواتف المحمولة من بين أكثر تهديدات الأجهزة المحمولة انتشاراً، والتي تم اكتشافها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا.

وشهد الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعاً كبيراً في البرامج الإعلانية المكتشفة على مستوى المنطقة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2022، وكانت بواقع 94 % في نيجيريا، و49 % في تركيا، و27 % في جنوب أفريقيا، و39 % في كينيا، و6 % في الشرق الأوسط.

وشهدت تركيا على وجه التحديد زيادة مضاعفة (بنسبة 102 %) في الحالات المكتشفة لأحصنة طروادة من نوع ((تروجان – بانكر)) في الربع الثاني 2023 مقارنة بالربع ذاته من العام الذي سبقه.