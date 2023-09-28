تعليق تداول أسهم «إيفرغراند» العقارية الصينية

علّقت شركة العقارات الصينية العملاقة (تشاينا إيفرغراند غروب) - المثقلة بالديون - التداول بأسهمها في بورصة هونغ كونغ، يوم أمس الخميس، بحسب إشعار صادر عن البورصة.

يأتي هذا التعليق، بعد أن ذكرت وكالة (بلومبرغ نيوز)، أن هوي كا يان رئيس إيفرغراند، تم نقله ووضعه تحت مراقبة الشرطة، في وقت سابق هذا الشهر.

باتت إيفرغراند شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم، وتعيش الآن أزمة عقارية تؤثر في النمو الاقتصادي في الصين.

تخضع الشركة لخطة إعادة هيكلة، تتضمن تفريغ أصول، من أجل تجنب التخلف عن سداد ديون بقيمة 340 مليار دولار.

أغلقت أسهم إيفرغراند عند 32 سنتاً بعملة هونغ كونغ المحلية، يوم الأربعاء. كانت الشركة استأنفت التداول في 28 أغسطس الماضي، بعد توقف دام 17 شهراً.

قالت إيفرغراند الأسبوع الماضي، في بيان، إنها اضطرت لتأجيل اجتماع إعادة هيكلة الديون المقترح مع الدائنين، لأن ((مبيعات المجموعة لم ترقَ لمستوى التوقعات)). أعلنت الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين، يوم الجمعة، موافقتها على استحواذ شركة جديدة مملوكة للدولة، على شركة تأمين على الحياة تابعة لإيفرغراند.

قالت شرطة مدينة شنتشن جنوبي الصين، الشهر الحالي، إنها اعتقلت بعض الموظفين في وحدة إدارة الثروات التابعة لإيفرغراند. عانت إيفرغراند من نقص في السيولة، بعد أن شددت بيجين في عام 2020، الضوابط على ديون الشركات التي يخشى الحزب الشيوعي الحاكم، أنها مرتفعة بشكل خطير.

قالت إيفرغراند إن لديها أصولاً أكثر من الديون، لكنها واجهت صعوبة في تحويل العقارات بطيئة البيع إلى سيولة، من أجل سداد أموال الدائنين. أدت سلسلة من حالات التخلف عن سداد الديون في قطاع العقارات الضخم في الصين منذ عام 2021، إلى ترك بنايات سكنية غير مكتملة، وإثارة حالة من السخط بين المشترين.

يخشى مراقبون أن تؤدي الأزمة العقارية إلى مزيد من تباطؤ نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وامتداد ذلك إلى باقي دول العالم. تقدمت إيفرغراند في أغسطس الماضي، بطلب حماية من الإفلاس، بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس في نيويورك، والذي يسمح للمحكمة الأمريكية بوقف التقاضي في قضايا الإعسار عبر الحدود.