9.25 مليارات إيرادات غرف فنادق دبي في 7 أشهر

ارتفع حجم إيرادات الغرف الفندقية في دبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 13.49 % لتصل إلى 9.25 مليارات درهم مقارنة مع 8.15 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الليالي الفندقية في فنادق دبي وصل خلال أول 7 أشهر من العام الجاري إلى 23.85 مليون ليلة، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 388 درهماً.

قطاع مربح

ويعد القطاع الفندقي قطاعاً مربحاً حسب الاستخدام، حيث تعتمد بعض الفنادق على خدمة الغرف لتحقيق العوائد، في حين أن الصناعة الفندقية تشمل العديد من الخدمات إلى جانب الغرف من ضمنها خدمات المطاعم والخدمات الترفيهية وغيرها من الخدمات التي تعتبر محل تنافس بين الفنادق.

وسجلت العوائد التي تحققها الفنادق العاملة في دبي مستويات قياسية خلال الفترة الماضية وضعت الإمارة في مصاف أهم الأسواق العالمية، وباتت محل تنافس بين المجموعات الفندقية التي تسعى بشكل متواصل لتعزيز وجودها وزيادة حصتها في السوق المحلي للاستفادة من تنامي التدفقات السياحية من مختلف الأسواق.

وعززت دبي مكانتها على خارطة السياحة العالمية، كوجهة مفضل للسياح الدوليين، مع استقبالها أكثر من 9.83 ملايين زائر دولي خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي، بنمو نسبته 21.3 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والذي سجلت فيه دبي وصول 8.1 ملايين زائر، وبزيادة أكثر من 250 ألف زائر مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019.

نمو ثابت

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة، ساهم عدد زوار الإمارة في ارتفاع معدل إشغال الغرف الفندقية إلى 76 %، مقارنة مع متوسط إشغال 72 % خلال نفس الفترة من العام الماضي، و74 % متوسط إشغال خلال الفترة المقابلة من عام 2019.

وسجل الزوار الدوليون أكثر من 23.85 مليون ليلة مبيت خلال أول 7 أشهر من 2023 مقابل 21.13 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو 13 % مقارنة مع عام 2022، كما أنها تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، مرتفعة بنسبة 32 % مقارنة مع 18.09 مليون ليلة مبيت في 2019.

ومن المتوقع ارتفاع الطلب على الاستثمار الفندقي في الإمارات خلال السنوات المقبلة، نظراً لأن الخطط الحكومية تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الدخل السنوي في الدولة خلال السنوات المقبلة.