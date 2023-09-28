«تنظيم الاتصالات» تناقش تعزيز الابتكار الرقمي في المؤسسات الحكومية

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بالتعاون مع ((أمازون ويب سيرفيسز))، مؤتمر ((التحول والابتكار الحكومي))، بحضور عدد من مسؤولي الحكومة الاتحادية والحكومات الرقمية المحلية، وممثلين عن بعض القطاعات الرائدة في الدولة مثل قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب عدد من فرق القيادة والابتكار التابعة لـ ((أمازون ويب سيرفيسز)).

وتضمنت أجندة المؤتمر، الذي عقد في دبي، تسليط الضوء على تمكين المؤسسات الحكومية من بناء وتشجيع ثقافة الابتكار على المستوى المؤسسي، عبر الاستفادة من الشركاء مثل شركة أمازون؛ وذلك بهدف إحداث ابتكارات نوعية لخدمة المتعاملين، بما يعزز النشاط الاقتصادي في الدولة.

كما تم تسليط الضوء على إنجازات الهيئة، وجهودها المشتركة مع ((أمازون ويب سيرفيسز)) في مجال تسريع التحول الرقمي الحكومي، وتشجيع الابتكار وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.

وخلال مشاركته في المؤتمر، تحدث المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حول التجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال الحكومة الرقمية واعتماد منظومة ابتكار متكاملة، بدءاً من السياسات، وصولاً إلى مرحلة العمليات، إلى جانب ضرورة الالتزام بمواكبة المستجدات التقنية عبر اعتماد المرونة والشفافية، ومركزية المتعاملين، والتواصل الفعال بين الحكومة والمواطنين لتطوير الخدمات.

كما تطرق خلال حديثه في المؤتمر إلى خيار الإمارات الاستراتيجي فيما يتعلق بعملية التحول الرقمي، وأنه لا رجعة عن تحول رقمي مستدام يشمل جميع مرافق الحياة في الإمارات.

مشيداً بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكات الفاعلة بين القطاعات كافة، بما فيها الحكومي والخاص، من خلال تبادل الخبرات والإمكانيات، انطلاقاً من أن التحديات المعقدة تتطلب المزيد من التعاون، والعمل الجماعي المشترك، وأن الهيئة منفتحة على أي شراكات أو مشاورات تعزز تقديم الخدمات الحكومية بصورة أفضل.