«مالية عجمان» تطلق «دبلوم التمكين القيادي»

أطلقت دائرة المالية في عجمان ((دبلوم التمكين القيادي))، وهو برنامج متقدّم لدعم وتطوير المهارات القيادية لدى موظفيها تنفّذه، وذلك في إطار جهودها المتواصلة في التطوير المستمر لقدرات كوادرها، ويهدف البرنامج إلى إعداد قيادات متميزة من مختلف الفئات الوظيفية، وتمكينها من إدارة العمل بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية.

ويستهدف هذا البرنامج التطبيقي المتقدم، الموظفين والموظفات ضمن الفئات القيادية والإشرافية والتخصصية في دائرة المالية بعجمان، ويتضمن ما يقارب من 150 ساعة تدريبية، تستمر على مدار 4 أشهر.

وأكّد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، أن الدائرة تمضي بخطى حثيثة، لتحقيق التميز والريادة في عملها، عبر إعداد قادة الغد من كوادرها المواطنة، وتسليحهم بالمعارف الحديثة في إدارة العمل الحكومي بكفاءة وفاعلية، وتمكينهم من مواكبة متغيرات العصر واحتياجات المستقبل.

وذلك تحقيقاً لرؤية عجمان، وتماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي.