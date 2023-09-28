غرفة الفجيرة تحصل على ثلاث شهادات «آيزو»

حصلت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، على ثلاث شهادات آيزو 9001 ISO خاصة بالجودة الشاملة، وISO 10002 لمعالجة الشكاوى، وISO 10004 لرضا المتعاملين، صادرة من شركة (تي يو في النمسا) TÜV AUSTRIA، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تقديم خدمات التدقيق والفحص والاعتماد، ما يؤكد على حرص الغرفة على رفع كفاءة خدماتها لمواكبة أعلى المعايير العالمية، تماشياً مع توجهات حكومة إمارة الفجيرة لتطوير الخدمات وتحسين جودتها، وتعزيزاً لمكانة الإمارة وريادتها اقتصادياً وخدمياً.

حضر احتفال الغرفة أحمد اليماحي أمين الصندوق، وعبد الله الظنحاني وفطيم عبيد الشحي عضوا مجلس إدارة الغرفة.

وتسلم الشهادات الثلاث، سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، من الدكتور كمال الدين حسن صالح المدير التنفيذي للشركة، والمهندس مهند زكي مسؤول تطوير الأعمال ممثل شركة ((تي يو في النمسا)) المانحة للشهادات.

وقال سلطان الهنداسي: "يأتي هذا الإنجاز، تأكيداً على عملنا الدؤوب والمتفاني، للالتزام بأعلى معايير الجودة في خدمة متعاملينا، من المنتسبين للغرفة والمستثمرين. وأشار إلى أن الغرفة حققت العديد من المميزات التي أهلتها للحصول على هذه الشهادات، من خلال تحويل الخدمات الخاصة بالعملاء إلى رقمية.