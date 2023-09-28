Friday, 29 September 2023 06:22 GMT

غرفة الفجيرة تحصل على ثلاث شهادات «آيزو»

9/28/2023 7:30:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصلت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، على ثلاث شهادات آيزو 9001 ISO خاصة بالجودة الشاملة، وISO 10002 لمعالجة الشكاوى، وISO 10004 لرضا المتعاملين، صادرة من شركة (تي يو في النمسا) TÜV AUSTRIA، الشركة العالمية المتخصصة في مجال تقديم خدمات التدقيق والفحص والاعتماد، ما يؤكد على حرص الغرفة على رفع كفاءة خدماتها لمواكبة أعلى المعايير العالمية، تماشياً مع توجهات حكومة إمارة الفجيرة لتطوير الخدمات وتحسين جودتها، وتعزيزاً لمكانة الإمارة وريادتها اقتصادياً وخدمياً.

حضر احتفال الغرفة أحمد اليماحي أمين الصندوق، وعبد الله الظنحاني وفطيم عبيد الشحي عضوا مجلس إدارة الغرفة.

وتسلم الشهادات الثلاث، سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، من الدكتور كمال الدين حسن صالح المدير التنفيذي للشركة، والمهندس مهند زكي مسؤول تطوير الأعمال ممثل شركة ((تي يو في النمسا)) المانحة للشهادات.

وقال سلطان الهنداسي: "يأتي هذا الإنجاز، تأكيداً على عملنا الدؤوب والمتفاني، للالتزام بأعلى معايير الجودة في خدمة متعاملينا، من المنتسبين للغرفة والمستثمرين. وأشار إلى أن الغرفة حققت العديد من المميزات التي أهلتها للحصول على هذه الشهادات، من خلال تحويل الخدمات الخاصة بالعملاء إلى رقمية.

MENAFN28092023000110011019ID1107161208

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث