«راكز» و«ائتمان الصادرات» تعرّفان باستراتيجيات دخول الأسواق الدولية

نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ندوة، بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات المختصة بحماية ائتمان الصادرات، حول الحلول المبتكرة لائتمان الصادرات، وتعريف الشركات العاملة لدى مجتمع راكز، والعاملة في مجال التصدير، باستراتيجيات هامة، تساعدهم على دخول الأسواق الدولية بنجاح، وتوسيع آفاق أعمالهم فيها.

وأشار عبد الله الحوسني رئيس الأعمال التجارية والتوزيع في الاتحاد لائتمان الصادرات، والمتحدث الرئيس في الندوة وفريقه، إلى التحديات الراهنة، بدايةً من عدم القدرة على التنبؤ بظروف السوق، والاضطرابات الجيوسياسية، ووصولاً إلى المعوقات التي تفرضها التغيرات التي طرأت على سلسلة الإمدادات.

وكذلك التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا. وتم التركيز على أهمية حماية التدفقات النقدية للشركات، والذي يُعد أحد الأصول القوية، ويمثل ضرورة لضمان استقرار الأعمال وتعزيز نموها.

وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: ((تتمثل مهمتنا في راكز، بصفتها مركز جذب للأعمال المزدهرة في تزويد أعضاء مجتمعنا بالمعلومات والموارد اللازمة التي يحتاجونها للتميّز في البيئة الاقتصادية العالمية، التي تشهد تطوراً سريعاً في الوقت الراهن، كما تعمل جهودنا المشتركة مع الاتحاد لائتمان الصادرات، على إثبات مدى التزامنا بدعم المُصدرين وروّاد الأعمال في بيئة عمل راكز، ودعمهم في مسيرة توسيع أعمالهم عالمياً)).