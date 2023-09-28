«راكز» و«ائتمان الصادرات» تعرّفان باستراتيجيات دخول الأسواق الدولية

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ندوة، بالتعاون مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات المختصة بحماية ائتمان الصادرات، حول الحلول المبتكرة لائتمان الصادرات، وتعريف الشركات العاملة لدى مجتمع راكز، والعاملة في مجال التصدير، باستراتيجيات هامة، تساعدهم على دخول الأسواق الدولية بنجاح، وتوسيع آفاق أعمالهم فيها.
وأشار عبد الله الحوسني رئيس الأعمال التجارية والتوزيع في الاتحاد لائتمان الصادرات، والمتحدث الرئيس في الندوة وفريقه، إلى التحديات الراهنة، بدايةً من عدم القدرة على التنبؤ بظروف السوق، والاضطرابات الجيوسياسية، ووصولاً إلى المعوقات التي تفرضها التغيرات التي طرأت على سلسلة الإمدادات.
وكذلك التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا. وتم التركيز على أهمية حماية التدفقات النقدية للشركات، والذي يُعد أحد الأصول القوية، ويمثل ضرورة لضمان استقرار الأعمال وتعزيز نموها.
وقال رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: ((تتمثل مهمتنا في راكز، بصفتها مركز جذب للأعمال المزدهرة في تزويد أعضاء مجتمعنا بالمعلومات والموارد اللازمة التي يحتاجونها للتميّز في البيئة الاقتصادية العالمية، التي تشهد تطوراً سريعاً في الوقت الراهن، كما تعمل جهودنا المشتركة مع الاتحاد لائتمان الصادرات، على إثبات مدى التزامنا بدعم المُصدرين وروّاد الأعمال في بيئة عمل راكز، ودعمهم في مسيرة توسيع أعمالهم عالمياً)).
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