مبادرة لـ«غرف الإمارات» مع «التنمية الدولي»

أعلن اتحاد غرف الإمارات عن إطلاق مبادرة ((معاً)) تحت شعار ((الشراكة من أجل مستقبل اقتصادي واعد)) بالتعاون مع مصرف التنمية الدولي، فرع الإمارات.

وجاء هذا الإعلان استكمالاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في شهر يونيو 2023 بين الطرفين لدعم وتمكين القطاع الخاص في دولة الإمارات وجمهورية العراق في مختلف المجالات التجارية والصناعية. وجاء تصميم شعار المبادرة تيمناً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن العراق: ((نحن قريبون من بعضنا البعض مسافةً وقلباً)).

وأعلن اتحاد غرف الإمارات، من خلال التعاون والدعم المباشر من قبل مصرف التنمية الدولي، فرع الإمارات، تنظيم جناح خاص بمبادرة ((معاً للشراكات)) للمشاركة في الدورة 47 من معرض بغداد الدولي، والتي ستُقام خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر 2023.

وقال حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات: ((إن مشاركة اتحاد غرف الإمارات بجناح ((معاً للشراكات)) في المعرض ستتضمن معروضات لعدد من الشركات الإماراتية من مختلف القطاعات)).

حضر إطلاق وتفعيل مبادرة((معاً))، الدكتور زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، والمهندسة فريدة العوضي، رئيس مجلس سيدات أعمال الدولة.