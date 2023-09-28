صندوق النقد يرحب بتوسيع مجموعة «بريكس»

رحب صندوق النقد الدولي بتوسيع مجموعة ((بريكس)) وبالتعاون الدولي بهدف الحد من تجزئة السوق وزيادة التجارة وخفض تكاليف الاستثمار والتجارة.

وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي: ((تحسين وتوسيع التعاون الدولي بما في ذلك، على سبيل المثال مجموعة بريكس، هو أمر نرحب به ونشجعه، طالما أنها تهدف إلى الحد من تجزئة السوق، وزيادة التجارة، وخفض تكاليف الاستثمار)). بحسب قناة ((آر تي عربية)).

وأضافت مديرة دائرة الاتصالات أن صندوق النقد الدولي يسعى من جانبه إلى تجنب تجزئة الاقتصاد العالمي.

وعقب القمة التي عقدت في أغسطس الماضي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، تمت دعوة الإمارات والسعودية وإيران والأرجنتين ومصر وإثيوبيا بشكل رسمي للانضمام إلى ((بريكس))، وستبدأ العضوية الكاملة للدول الجديدة مطلع يناير 2024.